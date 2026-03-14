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持續維持國內物價穩定 中油宣布：下周國內汽柴油全數凍漲

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持續維持國內物價穩定 中油宣布：下周國內汽柴油全數凍漲

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
中油宣布，下周汽柴油全數凍漲。圖／中油提供
中油宣布，下周汽柴油全數凍漲。圖／中油提供

國際油價本周飆漲，不過，中油宣布下周國內汽油及柴油，全數凍漲，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

中油表示，本周受伊朗持續干擾荷莫茲海峽航運安全，市場對原油供應中斷之擔憂升高，導致國際油價大幅上漲。按浮動油價機制調整原則及配合政府自16日起擴大貨物稅減徵，汽、柴油價格每公升原應各調漲9.5元及10.9元。

中油指出，因政府綜合考量國際能源成本上升及減緩油價上漲對民生物價的衝擊，除持續依亞鄰最低價原則汽、柴油各吸收9.5元及10.8元，另啟動專案平穩機制由台灣中油再吸收6成，經計算柴油再吸收0.1元，合計汽、柴油各共吸收9.5元及10.9元。

中油表示，希望降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。

油價 中油 國際油價 荷莫茲海峽

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