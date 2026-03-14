從冬天到夏天…明低溫恐跌破10度 下周中南部高溫衝上30度

氣象署說，明天清晨輻射冷卻影響，桃竹苗局部近山區平地留意約10度或以下低溫；16、17日基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星雨；18至20日中南部高溫可能達30度。

中央氣象署今天下午發布低溫特報，因輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，今晚到明晨桃園至苗栗局部地區留意有攝氏10度以下氣溫（黃色燈號）。

降雨部分，氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天各地大多為晴到多雲，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨；16、17日環境轉偏東風，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。

鄭傑仁指出，18、19日環境轉成偏東南風，各地大多晴到多雲，僅花東和恆春半島有零星短暫陣雨。

此外，鄭傑仁表示，20日鋒面通過、東北季風稍微增強，桃園以北、東半部地區和恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗山區有零星短暫陣雨，竹苗平地與中南部地區為多雲到晴。

21日持續受東北季風影響，鄭傑仁指出，基隆北海岸、東部和恆春半島局部短暫雨，大台北山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

在氣溫部分，鄭傑仁表示，明天清晨中部以北、宜蘭約12至15度，南部和花東16至17度，其中桃園、新竹、苗栗局部近山區平地可能有10度左右或以下低溫。他並提到，西半部白天高溫約24至26度，東半部23至24度。

鄭傑仁說，16至19日各地低溫類似，其中中部以北和宜蘭約14至17度，南部和花東18至20度。高溫部分，16、17日西半部24至27度，東半部22至24度；18、19日北部和東半部24至26度，中南部28至30度。

鄭傑仁表示，20日各地低溫約17至20度，北部和宜蘭高溫約23至25度，花東約26度，中南部28至30度；21日各地高溫都會稍降，但降幅不顯著。