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他如雷鼾聲突中斷、全臉發紫 妻把人醫發現血氧剩55%險窒息

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
嘉義長庚醫院耳鼻喉科主治醫師蔡明劭表示，睡眠呼吸中止症病人若未及時檢測、妥善治療，恐導致日後高血壓、中風、心肌梗塞及失智症風險增加。圖／蔡明劭提供
嘉義長庚醫院耳鼻喉科主治醫師蔡明劭表示，睡眠呼吸中止症病人若未及時檢測、妥善治療，恐導致日後高血壓、中風、心肌梗塞及失智症風險增加。圖／蔡明劭提供

年約50歲，身材微胖的陳先生，晚間睡覺時總是鼾聲如雷，某天鼾聲中斷，反而引發妻子注意，一查看才發現他整張臉已脹成紫色，緊急送醫發現血氧已降至55%，險些窒息猝死。醫師指出，陳先生情況屬睡眠呼吸中止症（OSA），不僅影響成人精神與血管健康，更可能損害幼兒生長發育，呼籲民眾別再把打呼與睡得好劃上等號。

據統計，全台睡眠呼吸中止症患者逾200萬人，但多數人缺病識感，實際接受治療者僅為少數。嘉義長庚醫院耳鼻喉科主治醫師蔡明劭表示，病人若未及時檢測、妥善治療，恐導致日後高血壓、中風、心肌梗塞及失智症風險增加，甚至影響交通安全與工作生產力，而睡眠呼吸中止症主要危險因子為高齡化及肥胖，尤其容易與肥胖呈現惡性循環。

蔡明劭表示，睡眠呼吸中止症患者，因睡眠品質不佳，影響代謝機制，增加食慾導致肥胖，同時肥胖卻會使呼吸道狹窄，加重睡眠呼吸中止症病程，過去睡眠呼吸中止症睡眠檢測需在醫院過夜，導致民眾卻步，目前已有免過夜的超音波睡眠快篩，民眾可在清醒狀況下，於10分鐘內完成風險評估，呼籲民眾發現自己或家人總是睡不飽，睡醒後沒精神，應盡快就醫篩檢。

高齡雖為睡眠呼吸中止症危險因子，但其威脅不分年齡。蔡明劭指出，他曾收治1名7歲兒童，因長期打呼、張口呼吸睡覺而被家人帶到診間，實際觀察發現他體型瘦小，後續確診為睡眠呼吸中止症，經過治療，其生長激素正常分泌，身高竟在短短4個月內抽高6公分，提醒民眾提升睡眠品質為找回健康關鍵，應及早篩檢，並針對病因治療，才能遠離這類文明病威脅。

睡眠 心肌梗塞 交通安全

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