無專屬PAC！重症兒少缺照顧資源 專家籲長照經費10%用於推動創新方案

我國身障總人口數達123萬餘人，其中5萬6223人年齡低於18歲，屬失能重症兒少，亟需社會資源投入，台北市立聯合醫院和平婦幼院區新生兒科主任黃啟南說，以台北市為例，每年約350名身障兒少需使用身障福利機構等照顧資源，且許多兒少在住院治療後，需歷經密集復健才能安全返家，我國卻沒有專為兒童設立的「急性後期整合照顧計畫（PAC）」。

台灣重症兒360發展協會今天舉辦會員大會暨學術研討會。黃啟南提到，失能兒少與長者告故需求不同，長者照顧需求具同質性，可依照疾病別研擬照顧體系，導致兒少重症的疾病種類較多，難以依疾病別研擬照護策略，而是需依照失能等級，區分重症兒少實際需求，現行重症兒少可獲得的政府資源，受長照給付金額上限限制，健保給付則僅限急性期與住院需求，與部分慢性呼吸照護病房。

黃啟南說，婦幼長照機構3人房月費約4萬5千元、2人房收費4萬9千元，對年輕父母而言難以負擔，在現行體制下僅能申請長照補助，受限住宿機構每年補助上限僅12萬元，加上看見重症兒PAC需求，北市聯醫婦幼醫院盼建立全國首創的兒童PAC試辦方案，爭取衛福部補助，已研擬標準流程，早產兒肺病、心臟手術等重症兒少，病情穩定72小時後，即可由醫學中心轉院至該院7樓PAC空間。

重症兒360協會理事主席林依瑩指出，協會曾赴日本熊本了解當地「共生之家」的機構模式，其特性是讓重症兒少共同承租家庭式居住空間，在共同居住的情況下，一起使用居服員、居家護理師、居家醫療等資源，並彼此互相照料，協會曾向衛福部長石崇良提案，並獲石首肯，會將共生之家視為長照居家服務的延伸，挹注相關資源設法推動。

台北市私立銀享居家長照機構主任王軍皓指出，文山共生之家是一處由熱心牙醫師出借房屋改造而成，不分年齡、疾病、性別及宗教，只要有需求者就能使用，曾收容重度身障個案，也有路倒後肢體不便的長輩在共生之家居住，住民彼此噓寒問暖、互相照顧且彼此尊重，居住一陣子等需求解除後就返家由家人接手照顧。

家庭照顧者總會秘書長陳景寧指出，衛福部即將組改，將成立兒童及家庭支持署，盼藉此機會倡議，爭取長照給付項目，開放重症兒少選擇機構式服務，降低家長壓力，且長照10%預算應用於支持兒童PAC、共生之家等創新計畫，否則現行狀況是民眾不喜歡的支付項目提高給付，依需求產生的長照模式卻無法被給付，盼與協會共同提出倡議。

台灣重症兒360發展協會今天舉辦會員大會暨學術研討會。記者林琮恩／攝影