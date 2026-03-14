快訊

梳妝台之亂驚動好市多…代購女道歉推給試吃阿姨 網友怒開轟丈夫二度致歉

日職／林家正加盟火腿記者會 談經典賽與大谷翔平正面對決

回應美韓軍演？川普才盼與金正恩對話 北韓罕見發射逾10枚彈道飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

校園暴力頻傳 專家籲政府投2萬元為每名兒童做預防醫學評估

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
台大兒童醫院長李旺祚建議，政府應著手優先於預防做起，政府可考慮針對每名兒童提供約2萬元的預防醫學評估資源，從生理、心理到家庭環境全面了解兒童發展狀況，及早發現問題並提供介入。記者翁唯真／攝影
台大兒童醫院長李旺祚建議，政府應著手優先於預防做起，政府可考慮針對每名兒童提供約2萬元的預防醫學評估資源，從生理、心理到家庭環境全面了解兒童發展狀況，及早發現問題並提供介入。記者翁唯真／攝影

新北市國中割頸案判決出爐，行兇少年被判十二年、教唆殺人的乾妹妹判十一年，引發家長不滿，今下午赴立院前陳情。針對兒少事故頻傳，台大兒童醫院長李旺祚建議，政府應著手優先於預防做起，政府可考慮針對每名兒童提供約2萬元的預防醫學評估資源，從生理、心理到家庭環境全面了解兒童發展狀況，及早發現問題並提供介入。

李旺祚今出席「兒童人工智慧暨精準醫療學會年度論壇」表示，兒童健康評估不應僅侷限於生理檢查，若忽略心理與家庭因素，可能錯失及早發現問題的機會。許多社會事件其實往往早在兒童時期就已有跡象，若能透過早期評估與輔導，將有機會降低未來社會問題的發生。

他建議，政府可考慮針對每名兒童提供約2萬元的預防醫學評估資源，由醫療院所成立跨專業團隊門診，包括兒科醫師、兒童神經科醫師、營養師、社工及臨床心理師等，共同為兒童進行完整健康評估。

李旺祚說，若評估過程中發現家庭或照顧環境存在問題，政府社福系統便可及早介入，透過社工與心理輔導提供支持，協助改善家庭狀況。以每名兒童2萬元的預算，即可完成相對完整的評估流程，例如由醫療院所每月為約50名兒童提供評估服務，對於3歲以前的幼兒進行發展與健康篩檢。

李旺祚表示，未來也可導入智慧醫療與人工智慧系統，不可能每一位兒科醫師都精通所有領域透過數據分析進行兒童發展篩檢，透過AI輔助工具即可在早期發現潛在風險，再由專業團隊進一步評估與介入。期待透過智慧醫療技術輔助，成為兒童健康篩檢的重要工具。

兒童人工智慧暨精準醫療學會理事長謝凱生說，台灣在兒童醫療資料庫方面仍相對匱乏，因此希望透過學會平台整合各醫院資源，目前著重在三大方向，分別為兒童發育相關研究、兒童成長過程中的各項生理數據分析，及兒童醫學影像資料庫的建立，共同建立更完整的資料庫與研究基礎，預計一年內有新進度。

人工智慧 臨床心理師 台大

延伸閱讀

社會案件多 台大兒醫院長籲推3歲前兒童預防醫學

校園割頸案判決爭議未止 國教盟提6大主張：快修少事法

猥褻童圍棋師有前科卻未落實監控 監院糾正新北市府並籲政院精進

相關新聞

三大國籍航空「訂位服務費」喊漲 每航段最高漲到30美元

近期國籍航空陸續調整訂位服務費用，中華航空與長榮航空均將每航段訂位服務費由25美元（約新台幣800元）調漲至28美元（約新台幣895元）；星宇航空則調整至30美元（約新台幣959元），漲幅略高於其他兩家航空公司。

梳妝台之亂驚動好市多…代購女道歉推給試吃阿姨 網友怒開轟丈夫二度致歉

桃園一名代購業者日前在好市多狂掃66組兒童梳妝台，引起公憤，她和丈夫昨晚在Threads發文道歉，她卻指是誤信「試吃阿姨」的建議，一席話令網友不滿。她的丈夫今天二度發文澄清，「真沒有怪阿姨」、「阿姨們都是好心建議，建議歸建議，太太自己愚昧做錯了判斷」。

新竹關西4.9度關鍵是它！未來幾天晴朗回溫但清晨急凍 這時暖空氣更強

昨天清晨和今天清晨全台寒冷，昨晨平地最低溫是雲林古坑7.1度，今晨平地最低溫為新竹關西4.9度。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨天天氣晴朗，但是風力頗大，低溫出現的原因不完全是輻射冷卻作用，冷平流本身造成的低溫占重要因素。至於今天天氣晴朗，風力減小，冷平流已較為減弱，但是輻射冷卻作用發揮明顯，低溫出現的範圍大，極端值比昨天要低。

網路郵局轉定存限額下修 中華郵政宣布今起300萬降至100萬

為提升資金運用效率，中華郵政宣布，自今起調整「綜合儲金存簿轉定期存款」的網路轉存限額。未來透過網路郵局或行動郵局APP，將綜合儲金帳戶中的活期存款轉為定期存款時，單筆轉存金額以及每日、每月合併累計金額，將由原本不超過新台幣300萬元，下調至不超過100萬元，兩種平台的轉存金額將合併計算。

衛福部砸16億獎勵春節開診 成果出爐：春節急診量大減逾2成5

衛福部健保署今年春節9天連假祭出16億元獎勵金，鼓勵各級醫療單位開診，避免急診壅塞重演，今年健保署分析基層醫療院所開診率有所提升，其中西醫診所開診率最高近4成、社區藥局開診率則介於3成至6成；且統計今年除夕至初五診所門診量約85萬人次，較去年同期66萬人次增加近3成，有效緩解急診壓力。

無專屬PAC！重症兒少缺照顧資源 專家籲長照經費10%用於推動創新方案

我國身障總人口數達123萬餘人，其中5萬6223人年齡低於18歲，屬失能重症兒少，亟需社會資源投入，台北市立聯合醫院和平婦幼院區新生兒科主任黃啟南說，以台北市為例，每年約350名身障兒少需使用身障福利機構等照顧資源，且許多兒少在住院治療後，需歷經密集復健才能安全返家，我國卻沒有專為兒童設立的「急性後期整合照顧計畫（PAC）」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。