校園暴力頻傳 專家籲政府投2萬元為每名兒童做預防醫學評估

新北市國中割頸案判決出爐，行兇少年被判十二年、教唆殺人的乾妹妹判十一年，引發家長不滿，今下午赴立院前陳情。針對兒少事故頻傳，台大兒童醫院長李旺祚建議，政府應著手優先於預防做起，政府可考慮針對每名兒童提供約2萬元的預防醫學評估資源，從生理、心理到家庭環境全面了解兒童發展狀況，及早發現問題並提供介入。

李旺祚今出席「兒童人工智慧暨精準醫療學會年度論壇」表示，兒童健康評估不應僅侷限於生理檢查，若忽略心理與家庭因素，可能錯失及早發現問題的機會。許多社會事件其實往往早在兒童時期就已有跡象，若能透過早期評估與輔導，將有機會降低未來社會問題的發生。

他建議，政府可考慮針對每名兒童提供約2萬元的預防醫學評估資源，由醫療院所成立跨專業團隊門診，包括兒科醫師、兒童神經科醫師、營養師、社工及臨床心理師等，共同為兒童進行完整健康評估。

李旺祚說，若評估過程中發現家庭或照顧環境存在問題，政府社福系統便可及早介入，透過社工與心理輔導提供支持，協助改善家庭狀況。以每名兒童2萬元的預算，即可完成相對完整的評估流程，例如由醫療院所每月為約50名兒童提供評估服務，對於3歲以前的幼兒進行發展與健康篩檢。

李旺祚表示，未來也可導入智慧醫療與人工智慧系統，不可能每一位兒科醫師都精通所有領域透過數據分析進行兒童發展篩檢，透過AI輔助工具即可在早期發現潛在風險，再由專業團隊進一步評估與介入。期待透過智慧醫療技術輔助，成為兒童健康篩檢的重要工具。

兒童人工智慧暨精準醫療學會理事長謝凱生說，台灣在兒童醫療資料庫方面仍相對匱乏，因此希望透過學會平台整合各醫院資源，目前著重在三大方向，分別為兒童發育相關研究、兒童成長過程中的各項生理數據分析，及兒童醫學影像資料庫的建立，共同建立更完整的資料庫與研究基礎，預計一年內有新進度。