社會案件多 台大兒醫院長籲推3歲前兒童預防醫學

新北校園命案、北市隨機殺人案受關注，台大兒醫院長李旺祚今天呼籲，政府應推動兒童預防醫學，補助每名兒童3歲前完整身心評估，及早發現問題，避免風險累積到長大後才爆發。

台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院院長李旺祚今天出席「兒童人工智慧暨精準醫療學會年度論壇」，接受媒體聯訪時表示，近年台灣接連發生北捷攻擊、割喉案等重大社會事件，若要真正「治本」，應從兒童早期發展與家庭支持著手。

「兒童健檢不應僅侷限於生理指標，心理健康、營養攝取及家庭功能評估同樣重要。」李旺祚指出，不少問題的根源，往往能追溯至童年時期的家庭功能缺失，若能在3歲前，透過智慧醫療篩檢出發展遲緩、自閉症或高風險家庭，並由社工與諮商師及早介入，就能避免悲劇發生。

他提議，政府應針對3歲以下兒童，提供每人新台幣2萬元的預防醫學評估經費，不只是兒科醫師，還包括兒童心理醫師、營養師、社工師及心理諮商師等，由整個團隊進行評估，不僅能及早發現兒童的發展問題，若兒童的家庭有問題，還能由社工介入輔導。

以台灣當年推行B型肝炎疫苗為例，李旺祚表示，早期投入預算，成功降低肝癌發生率與整體健保花費；若以每年10萬名新生兒、每人2萬元估計，總預算約20億元，長期來看反而可降低醫療與社會成本。

李旺祚呼籲，決策者應改變觀念，將預防醫學視為一項有願景的投資。少子化雖然難以在短期內翻轉數量，但可從「全面照顧每一個孩子」做起，若台灣能建立這套3歲前的全面評估模式，不僅能提升國民身心素質，更有望成為全球仿效的智慧醫療標竿。

另外，今天的論壇中，兒童人工智慧與精準醫療學會理事長謝凱生也分享，過去許多兒童疾病之所以難以治療，不是因為醫師不努力，而是因為資料太少、機制太複雜。

謝凱生說，兒童人工智慧與精準醫療學會去年底成立，邀請醫師、科學家、AI工程師、企業夥伴、教育者、關心兒童健康的社會人士加入，盼集結各領域力量，建立兒童全基因資料庫，一起透過AI、精準醫療與腦科學的研究，為孩子找到更好的醫療解方。