清明機位一票難求…金門包船台中單程僅要500元 16日開放訂位

清明節將至，為減輕旅台鄉親返鄉祭祖的交通與經濟負擔，並紓解清明連假期間台金航線機位吃緊情形，金門縣政府今年再度租賃客船辦理「台中—金門」往返專船航班，可載運300人次，單程僅要500元，預計4月2日晚間自台中港啟航，4月6日上午自金門料羅港返航，單程航程約8至9小時，並自3月16日起開放訂位。

縣府觀光處表示，縣長陳福海相當關心旅臺鄉親在清明期間返鄉祭祀的交通需求，除指示相關單位提前做好掃墓交通與安全配套措施，也循往例在清明連假期間安排臺金專船，提供鄉親返鄉另一項交通選擇。

觀光處指出，本次專船單程可搭載約300名乘客，原則上將以旅居台灣本島的金門鄉親優先搭乘，若仍有剩餘名額，將視情形開放一般民眾搭乘前往金門旅遊，請有需求的民眾向北、中、南、花東、宜蘭各同鄉會聯繫窗口洽詢。

依規畫，去程航班將於4月2日晚上11時自台中港啟航，預計隔天上午8時抵達金門料羅港；回程航班則於4月6日上午11時自料羅港出發，預計晚間8時抵達台中港。

票價方面，一般身分單程500元；敬老、兒童、學生及身心障礙者等特殊身分為300元；低收入戶憑證明可免費搭乘；票價已包含保險費、清潔費與行政作業費。

觀光處表示，訂位自3月16日起至3月27日止受理登記，民眾可向各縣市登記窗口現場購票或電話預約，每人單程最多可訂6張票，完成訂票後須於2日內匯款，回程金門至台中訂位則開放至4月5日中午12時。

為方便旅客前往登船，縣府也安排接駁專車，出發地點包括台北中正紀念堂自由廣場、桃園中壢、台中榮總附近、台南仁德交流道及高雄中正路交流道等地，統一接駁至台中港登船。回程在金門則於烈嶼鄉公所、金城車站、山外車站及沙美車站等地設置集合點。

觀光處提醒，若航行前3天因天候因素不適合航行，或登記搭乘人數未達船舶運能55％，該航次將取消，旅客可依規定辦理退票。

縣府表示，清明期間台金航線需求向來高峰，透過專船疏運可提供旅台鄉親更多返鄉選擇，也希望讓鄉親能順利回到家鄉祭祖、與家人團聚。

金門縣政府今年再度租賃客船辦理「台中—金門」往返專船航班，可載運300人次，單程僅要500元，預計4月2日晚間自台中港啟航，自3月16日起開放訂位。圖／金門縣府提供