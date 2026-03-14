解護理荒！石崇良：健保總額增600億 「加薪」納總額評估成效

衛福部長石崇良今天在中華民國護理師護士公會全國聯合會會員代表大會專題演講時說，為為緩解護理師荒，政府今年健保總額預算增加近600億，會把加薪列入健保總額評估成效，面對面臨高齡化社會，今年優先調高住院和居家護理費，急重症護理費也會檢討調升。

大會今在台中登場，全國25個護理師護士公會、近500名護理專業人員代表今齊聚台中，探討改善台灣醫療體系護理人力短缺等挑戰，現場頒發「護理之光」獎項，表彰台中新光三越氣爆案第一時間投入救援行列的護理師蘇奕帆、郭芸亘，以及在飛機上成功救回一名疑似心梗乘客的護理師陳昆斌等人。

石崇良獲邀專題演講「投資護理韌性：打造健康台灣的堅實力量」。他表示，去年健保總額9286億，健保點值達0.977，顯示醫院有賺錢，因此護理人員要加薪；今年健保總額預算增加近600億，提升總額到9883億，預估點值逼近1，甚至超過1，點值上來了，「不只醫護，所有人員都要加薪」，衛福部會把加薪列入總額的評估成效。

石崇良指出，面臨高齡化社會，今年要優先調高住院和居家護理費，急重症護理費也會檢討調升，並允諾鬆綁公職護理師加薪及危勞退條款；為降低護理人員負擔，住院整合照護計畫今年擴大至25億、3萬床，並研議護理系畢業實習年限放寬，能繼續留在職場學習。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴表示，全國領有護理師證照逾31萬人，執業僅約6成、不到20萬人，關鍵原因在工作負荷太重，希望3班護病比入法，減輕護理人員負擔也保障病人安全，也希望護理師有合理的薪資架構。