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三大國籍航空「訂位服務費」喊漲 每航段最高漲到30美元
近期國籍航空陸續調整訂位服務費用，中華航空與長榮航空均將每航段訂位服務費由25美元（約新台幣800元）調漲至28美元（約新台幣895元）；星宇航空則調整至30美元（約新台幣959元），漲幅略高於其他兩家航空公司。
訂位服務費包含在機票價格中，航空公司會收這一條費用，主因在於其訂位系統都非自家開發，而由第三方做出來的，航空公司向消費者收取此筆費用，等於是把訂位系統的成本直接攤提給消費者。
早期國籍航空並未向旅客收取訂位服務費，不過在國際間收取此筆費用並非罕見。國籍航空自2020年起開始向旅客收取每航段5美元的訂位服務費，並於2024年7月同步調整至25美元。星宇航空在開航初期並未收取該費用，去年3月才正式公告開始收費，當時每航段收取25美元，與另外兩家國籍航空一致。
長榮航空已自今年3月1日起將訂位服務費由25美元調漲至28美元；中華航空則預計自3月17日起跟進調整至28美元。星宇航空也證實，將自4月1日起把訂位服務費由25美元提高至30美元。
台灣虎航目前旺季每航段收取新台幣400元，非旺季則為每航段300元，暫未宣布調整。
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