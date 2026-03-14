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三大國籍航空「訂位服務費」喊漲 每航段最高漲到30美元

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
近期國籍航空陸續調整訂位服務費用，華航與長榮均將每航段訂位服務費由25美元（約新台幣800元）調漲至28美元（約新台幣895元），星宇則調整至30美元（約新台幣959元）。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
近期國籍航空陸續調整訂位服務費用，華航與長榮均將每航段訂位服務費由25美元（約新台幣800元）調漲至28美元（約新台幣895元），星宇則調整至30美元（約新台幣959元）。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

近期國籍航空陸續調整訂位服務費用，中華航空與長榮航空均將每航段訂位服務費由25美元（約新台幣800元）調漲至28美元（約新台幣895元）；星宇航空則調整至30美元（約新台幣959元），漲幅略高於其他兩家航空公司。

訂位服務費包含在機票價格中，航空公司會收這一條費用，主因在於其訂位系統都非自家開發，而由第三方做出來的，航空公司向消費者收取此筆費用，等於是把訂位系統的成本直接攤提給消費者。

早期國籍航空並未向旅客收取訂位服務費，不過在國際間收取此筆費用並非罕見。國籍航空自2020年起開始向旅客收取每航段5美元的訂位服務費，並於2024年7月同步調整至25美元。星宇航空在開航初期並未收取該費用，去年3月才正式公告開始收費，當時每航段收取25美元，與另外兩家國籍航空一致。

長榮航空已自今年3月1日起將訂位服務費由25美元調漲至28美元；中華航空則預計自3月17日起跟進調整至28美元。星宇航空也證實，將自4月1日起把訂位服務費由25美元提高至30美元。

台灣虎航目前旺季每航段收取新台幣400元，非旺季則為每航段300元，暫未宣布調整。

機票 消費者 星宇航空 華航 長榮航空

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