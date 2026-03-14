衛福部砸16億獎勵春節開診 成果出爐：春節急診量大減逾2成5

衛福部健保署今年春節9天連假祭出16億元獎勵金，鼓勵各級醫療單位開診，避免急診壅塞重演，今年健保署分析基層醫療院所開診率有所提升，其中西醫診所開診率最高近4成、社區藥局開診率則介於3成至6成；且統計今年除夕至初五診所門診量約85萬人次，較去年同期66萬人次增加近3成，有效緩解急診壓力。

根據健保署統計，今年特約醫院共451家，除夕至初四的開診率分別為62%、55%、56%、61%及76%，相較去年同期的50%、29%、31%、41%及59%，開診率分別增加12%、26%、25%、20%及17%，各天開診家數也增加51至115家不等。

西醫診所部分，今年特約診所為1萬988家，除夕至初四開診率分別為38%、7%、9%、12%及27%，較去年同期的33%、4%、4%、7%及16%提升，增幅介於3%至11%之間，各天開診家數增加396至1221家。

藥局方面，今年特約藥局共7716家，除夕至初四開診率為58%、26%、33%、39%及51%，較去年同期的42%、16%、21%、25%及33%增加10%至18%，各天開診家數增加822至1432家。

健保署分析，急診就醫人次中，今年除夕至初五約17萬人次，較去年同期23萬人次減少逾2成5，其中心血管疾病及癌症就醫人次維持平穩，輕症到急診就醫整體而言大幅度減少，以類流感及腸胃炎下降最為顯著。

門診部分，基層診所發揮關鍵功能，除夕至初二每日就醫人次增加近2成，其中慢性病單日最多增加2.9萬人次，腸胃炎及皮膚炎單日最多增加2.7萬人次，簡單外傷及食物中毒單日最多增加0.7萬人次，顯示春節期間因慢性病、腸胃炎、皮膚炎、簡單外傷及食物中毒等病人分流至基層診所就醫，使醫院急診量能得以保留予急重症病人。

醫師公會全國聯合會理事長陳相國表示，急診跟去年同期比起來，每天減少約少1萬人次，基層診所每天多3萬人次，並以輕急症如腸胃炎、上呼吸道感染、皮膚炎、還有些慢性病等，基層分流顯著，且有量好明顯效果啦。

陳相國說，16億對元對整體健保經費來講不是很多，不過錢用在刀口上，建議明年春節7天連假健保署也用同樣的方案在實施跟執行，醫院盡量讓急診病人收治住院，基層診所踴躍出來開診分流。

針對16億元獎金運用，哪些單位收到最多，健保署醫務管理組長黃珮珊表示，將待3月20日各醫療院所申報完成後，才會再做統計及了解，預計今年健保共擬會今年9月協商爭取比照今年獎勵。

健保署長陳亮妤表示，今年首度運用健保總額「其他部門」預算挹注西醫醫院、診所及社區藥局提供醫療服務，並搭配慢性病連續處方箋提早14天領藥政策，確保民眾春節不斷藥。同時，健保署今年於「健保快易通APP」設立春節專區，讓民眾能輕鬆查詢診所開診資訊。