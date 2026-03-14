快訊

春分撞上龍抬頭、土地公頭牙 命理師：3生肖運勢旺、4生肖防健康

陳子強否認戀情秒被打臉！女總裁曝「定情橋」對話　還原歐洲郵輪行

懷疑友人偷耳機！宜蘭男持剪刀大喊「就是要給你死」刺胸奪命

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部砸16億獎勵春節開診 成果出爐：春節急診量大減逾2成5

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
衛福部健保署今年春節9天連假祭出16億元獎勵金，鼓勵各級醫療單位開診，避免急診壅塞重演，今年健保署分析基層醫療院所開診率有所提升，其中西醫診所開診率最高近4成、社區藥局開診率則介於3成至6成。記者翁唯真／攝影
衛福部健保署今年春節9天連假祭出16億元獎勵金，鼓勵各級醫療單位開診，避免急診壅塞重演，今年健保署分析基層醫療院所開診率有所提升，其中西醫診所開診率最高近4成、社區藥局開診率則介於3成至6成。記者翁唯真／攝影

衛福部健保署今年春節9天連假祭出16億元獎勵金，鼓勵各級醫療單位開診，避免急診壅塞重演，今年健保署分析基層醫療院所開診率有所提升，其中西醫診所開診率最高近4成、社區藥局開診率則介於3成至6成；且統計今年除夕至初五診所門診量約85萬人次，較去年同期66萬人次增加近3成，有效緩解急診壓力。

根據健保署統計，今年特約醫院共451家，除夕至初四的開診率分別為62%、55%、56%、61%及76%，相較去年同期的50%、29%、31%、41%及59%，開診率分別增加12%、26%、25%、20%及17%，各天開診家數也增加51至115家不等。

西醫診所部分，今年特約診所為1萬988家，除夕至初四開診率分別為38%、7%、9%、12%及27%，較去年同期的33%、4%、4%、7%及16%提升，增幅介於3%至11%之間，各天開診家數增加396至1221家。

藥局方面，今年特約藥局共7716家，除夕至初四開診率為58%、26%、33%、39%及51%，較去年同期的42%、16%、21%、25%及33%增加10%至18%，各天開診家數增加822至1432家。

健保署分析，急診就醫人次中，今年除夕至初五約17萬人次，較去年同期23萬人次減少逾2成5，其中心血管疾病及癌症就醫人次維持平穩，輕症到急診就醫整體而言大幅度減少，以類流感及腸胃炎下降最為顯著。

門診部分，基層診所發揮關鍵功能，除夕至初二每日就醫人次增加近2成，其中慢性病單日最多增加2.9萬人次，腸胃炎及皮膚炎單日最多增加2.7萬人次，簡單外傷及食物中毒單日最多增加0.7萬人次，顯示春節期間因慢性病、腸胃炎、皮膚炎、簡單外傷及食物中毒等病人分流至基層診所就醫，使醫院急診量能得以保留予急重症病人。

醫師公會全國聯合會理事長陳相國表示，急診跟去年同期比起來，每天減少約少1萬人次，基層診所每天多3萬人次，並以輕急症如腸胃炎、上呼吸道感染、皮膚炎、還有些慢性病等，基層分流顯著，且有量好明顯效果啦。

陳相國說，16億對元對整體健保經費來講不是很多，不過錢用在刀口上，建議明年春節7天連假健保署也用同樣的方案在實施跟執行，醫院盡量讓急診病人收治住院，基層診所踴躍出來開診分流。

針對16億元獎金運用，哪些單位收到最多，健保署醫務管理組長黃珮珊表示，將待3月20日各醫療院所申報完成後，才會再做統計及了解，預計今年健保共擬會今年9月協商爭取比照今年獎勵。

健保署長陳亮妤表示，今年首度運用健保總額「其他部門」預算挹注西醫醫院、診所及社區藥局提供醫療服務，並搭配慢性病連續處方箋提早14天領藥政策，確保民眾春節不斷藥。同時，健保署今年於「健保快易通APP」設立春節專區，讓民眾能輕鬆查詢診所開診資訊。

食物中毒 健保署 診所 衛福部 春節

延伸閱讀

平均每日逾8人喪命！乳癌患病率近年增 健保署推照護方案

不知罹腎病 大叔及時就醫逃過洗腎

避答三班護病比入法時程 卓揆：獎勵先行

健保快易通「健康存摺App」 提供糖友個人風險分析

相關新聞

梳妝台之亂驚動好市多 代購夫再道歉：真沒有怪試吃阿姨

桃園一名代購業者日前在好市多狂掃66組兒童梳妝台，引起公憤，她和丈夫昨晚在Threads發文道歉，她卻指是誤信「試吃阿姨」的建議，一席話令網友不滿。她的丈夫今天二度發文澄清，「真沒有怪阿姨」、「阿姨們都是好心建議，建議歸建議，太太自己愚昧做錯了判斷」。

新竹關西4.9度關鍵是它！未來幾天晴朗回溫但清晨急凍 這時暖空氣更強

昨天清晨和今天清晨全台寒冷，昨晨平地最低溫是雲林古坑7.1度，今晨平地最低溫為新竹關西4.9度。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨天天氣晴朗，但是風力頗大，低溫出現的原因不完全是輻射冷卻作用，冷平流本身造成的低溫占重要因素。至於今天天氣晴朗，風力減小，冷平流已較為減弱，但是輻射冷卻作用發揮明顯，低溫出現的範圍大，極端值比昨天要低。

網路郵局轉定存限額下修 中華郵政宣布今起300萬降至100萬

為提升資金運用效率，中華郵政宣布，自今起調整「綜合儲金存簿轉定期存款」的網路轉存限額。未來透過網路郵局或行動郵局APP，將綜合儲金帳戶中的活期存款轉為定期存款時，單筆轉存金額以及每日、每月合併累計金額，將由原本不超過新台幣300萬元，下調至不超過100萬元，兩種平台的轉存金額將合併計算。

衛福部砸16億獎勵春節開診 成果出爐：春節急診量大減逾2成5

衛福部健保署今年春節9天連假祭出16億元獎勵金，鼓勵各級醫療單位開診，避免急診壅塞重演，今年健保署分析基層醫療院所開診率有所提升，其中西醫診所開診率最高近4成、社區藥局開診率則介於3成至6成；且統計今年除夕至初五診所門診量約85萬人次，較去年同期66萬人次增加近3成，有效緩解急診壓力。

台星往返旅客增加 新航增班至每周18班

隨著台星兩地往返旅遊、商務客的增加，新加坡航空自今年2月至5月期間增加台北航線每周加班航班，從新加坡飛往台北的航班總數增至每周18班，同時機上體驗也全面升級，所有機型都可提供全平躺的商務艙座椅，以及免費機上Wi-Fi與椅背上的機上娛樂系統。

不胖也可能糖尿病！醫揭古人稱「消渴」原因 血糖高反而愈來愈瘦

許多人直覺認為糖尿病是「肥胖才會得到的疾病」，但有醫師指出，糖尿病的核心問題其實是身體血糖調控系統失衡，體重只是可能的背景因素之一，即使外表不胖，也可能出現血糖異常。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。