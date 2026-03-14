梳妝台之亂驚動好市多 代購夫再道歉：真沒有怪試吃阿姨

桃園一名代購業者日前在好市多狂掃66組兒童梳妝台，引起公憤，她和丈夫昨晚在Threads發文道歉，她卻指是誤信「試吃阿姨」的建議，一席話令網友不滿。她的丈夫今天二度發文澄清，「真沒有怪阿姨」、「阿姨們都是好心建議，建議歸建議，太太自己愚昧做錯了判斷」。

好市多新上架的兒童梳妝台大受歡迎，桃園一名從事網路代購的女子日前到南崁店掃貨，由於當場不准其他客人拿、指全都是她訂的，要求對方「放回去」，一口氣買走66組，因此被肉搜，娘家經營的餐廳也遭抵制，也驚動好市多祭出限購令。她的丈夫昨晚發出道歉聲明，她也留言道歉。

不過，該名從事代購的婦人雖然認錯，卻指「我自己糊塗認為，那位負責試吃的阿姨也屬於好市多的正式員工，所以一股腦地聽從她的建議，做了這麼無腦的事情，還以為自己是對的」。她為表達歉意，現有的網拍代購都會停止。

網友質疑她把責任都推給「試吃阿姨」，「所以是試吃阿姨帶壞妳才導致妳會這樣行為嗎？還特別強調她是正式員工是要讓那阿姨丟了工作，大禍臨頭還要硬拖別人下水」、「休想把責任推到別人身上，留友來看厚臉皮」、「所以是試吃阿姨如果不建議你，你就不會犯錯了吧，錯都是試吃阿姨」、「難道這阿姨活該被妳詢問，還要被妳拿來當擋箭牌？」。

該名代購業者的丈夫今天再回覆留言，他表示，當時妻子說店員講的，他也半信半疑，沒幾分鐘另一名媽媽告知「店員說沒這件事」，他就阻止妻子了，「當下每個人都有拿到玩具」。而他們買的66組在離開賣場不到2小時，包括分給親友和代購的都沒了。對於現場有小孩失望難過，是他疏忽沒注意，將心比心也是會心疼，所以他就自己換算代購利潤後捐錢給育幼院。

至於網轟代購業者將責任推給「試吃阿姨」，他表示，「真沒有怪罪，阿姨們都是好心建議，建議歸建議，太太自己愚昧做錯了判斷」，阿姨們就是好心。「這堂震撼教育，我相信我老婆真的學到了，所以我覺得未必是壞事，正所謂社會教人，立即見效」。

好市多官網這組梳妝台已經缺貨，頁面加註「此商品於2026/03/14~2026/06/14限購期間每帳號限購2組」。