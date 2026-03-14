台星往返旅客增加 新航增班至每周18班

隨著台星兩地往返旅遊、商務客的增加，新加坡航空自今年2月至5月期間增加台北航線每周加班航班，從新加坡飛往台北的航班總數增至每周18班，同時機上體驗也全面升級，所有機型都可提供全平躺的商務艙座椅，以及免費機上Wi-Fi與椅背上的機上娛樂系統。

新加坡航空表示，新航將於2026年升級飛行體驗，包括全新KrisWorld機上娛樂系統、餐飲選擇的升級、全新的過夜包，以及其他機上服務項目。新航亦計畫於長程機隊逐步導入高速低軌衛星（Low Earth Orbit, LEO）連線服務，以提升機上Wi-Fi體驗，持續實現強化飛行體驗的承諾。

截至今年1月底，新航集團客運航網涵蓋37個國家及地區、共136個航點。其中，新航服務78個航點，酷航服務81個航點。

對於航網的布局，新航也自今年1月起增班可倫坡（斯里蘭卡）的航班至每周10班；並於今年2月至5 月期間增加台北航線每周加班航班，達每周18班。在今年北半球夏季班表（2026年3月29日至10月24日）期間，新航將於每日飛往杜拜的航班上部署A380 客機。並增加飛往曼谷（泰國）、巴塞隆納（西班牙）、凱恩斯（澳洲）、泗水（印尼）及仰光（緬甸）的航班班次，惟仍須取得相關主管機關批准。所有航班皆須視主管機關批准情況而定，新航亦將依市場需求適時調整航網與運能配置。