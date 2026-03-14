新竹關西4.9度關鍵是它！未來幾天晴朗回溫但清晨急凍 這時暖空氣更強

昨天清晨和今天清晨全台寒冷，昨晨平地最低溫是雲林古坑7.1度，今晨平地最低溫為新竹關西4.9度。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨天天氣晴朗，但是風力頗大，低溫出現的原因不完全是輻射冷卻作用，冷平流本身造成的低溫占重要因素。至於今天天氣晴朗，風力減小，冷平流已較為減弱，但是輻射冷卻作用發揮明顯，低溫出現的範圍大，極端值比昨天要低。

今明兩天空氣乾燥，大氣穩定，吳聖宇表示，東北季風逐漸減弱，明天風向逐漸轉偏東風，整體天氣良好，除迎風面雲量有時較多，大部分地方都是晴朗好天氣。白天溫度會逐漸回升，陽光下較為溫暖，但是夜晚清晨持續要注意輻射冷卻低溫發生的機會，空曠地區出現10度以下低溫機會仍大，日夜溫差明顯，早出晚歸要特別小心。

他說，下周一到下周三受到高壓迴流影響，風向慢慢由偏東風轉東南風，水氣略增多，東半部尤其花東地區有局部短暫陣雨，空氣仍偏乾燥，西半部維持晴到多雲的好天氣。白天溫度較偏暖，夜晚清晨仍要注意輻射冷卻低溫發生情況，日夜溫差明顯。下周二、下周三西半部及外島地區夜晚清晨逐漸有起霧機會。

下一波鋒面，吳聖宇表示，目前預估是下周四逐漸靠近北台灣，但是新的預報資料顯示北方冷空氣強度不足，中高層短波槽位置偏北，無法引導明顯的冷空氣到達長江以南地區，地面鋒面靠近時間可能延後到下周四晚間到下周五清晨，而且接近北台灣後地面鋒面結構就漸趨不完整（鋒消現象）。

他說，到下周末南方暖空氣又增強，鋒面位置又逐漸往北調整，回到東海北部、黃海一帶重整，要再南下可能要等到再下一周去了。

下周四雖然因為鋒面靠近，北台灣天氣可能稍有變化，但吳聖宇表示，降雨應該不是太多，下周四晚間到下周五降雨機會相對較高，下周末天氣又好轉，其他地方就不太受到影響，相對穩定的天氣可能會一直持續到下周末，整體少雨、偏乾的趨勢看起來相當明顯。

溫度方面，他說，在缺乏東北季風的影響下，除了下周五北台灣可能稍微受到鋒面後方東北風影響，溫度略降之外，其他時間台灣大致都位於暖空氣的勢力範圍內，維持整體溫度偏暖、日夜溫差較大的型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。