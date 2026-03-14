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不胖也可能糖尿病！醫揭古人稱「消渴」原因 血糖高反而愈來愈瘦

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
許多人直覺認為糖尿病是「肥胖才會得到的疾病」，但有醫師指出，糖尿病的核心問題其實是身體血糖調控系統失衡，體重只是可能的背景因素之一，即使外表不胖，也可能出現血糖異常。圖／123RF
許多人直覺認為糖尿病是「肥胖才會得到的疾病」，但有醫師指出，糖尿病的核心問題其實是身體血糖調控系統失衡，體重只是可能的背景因素之一，即使外表不胖，也可能出現血糖異常。圖／123RF

許多人直覺認為糖尿病是「肥胖才會得到的疾病」，但有醫師指出，糖尿病的核心問題其實是身體血糖調控系統失衡，體重只是可能的背景因素之一，即使外表不胖，也可能出現血糖異常。

從歷史記載來看，早在古代醫學典籍中，就已經出現對糖尿病症狀的描述。古人將此病稱為「消渴」，意指患者常出現口渴、多尿、吃得多卻逐漸消瘦的情形。當時雖然沒有血糖檢測技術，但透過長期臨床觀察，已經捕捉到這個疾病的重要特徵。

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，從現代醫學角度來看，當血糖過高時，身體會嘗試透過腎臟將多餘的葡萄糖排出體外。葡萄糖進入尿液時會帶走水分，形成所謂的「滲透性利尿」，因此患者會出現排尿增加的情況。當體內水分流失，大腦便會產生強烈口渴感，形成「多尿—缺水—口渴」的循環，這也正是古人所描述的「渴」。

另一方面，部分糖尿病患者會逐漸變瘦，張家銘解釋，雖然血液中的葡萄糖濃度很高，但若胰島素分泌不足或細胞對胰島素反應變差，葡萄糖便無法順利進入細胞利用。此時細胞反而處於能量不足的狀態，身體會開始分解脂肪，甚至進一步分解肌肉來提供能量，久而久之便可能出現體重下降、肌肉流失與身體消瘦的情形，這也正是「消渴」中「消」字的由來。

臨床上也經常可見體型不胖的人罹患糖尿病，張家銘指出，原因可能與基因體質有關。相較於西方族群，亞洲人較容易出現胰島β細胞功能較弱、胰島素分泌不足的情形。此外，有些人雖然外表不胖，但腹腔內臟脂肪較多，同樣可能影響血糖調控。再加上現代生活型態因素，例如睡眠不足、壓力過大、腸道菌相失衡或慢性發炎等，也都可能增加血糖調控失衡的風險。

而過去在糖尿病飲食建議中，常強調少吃糖或避免甜食，張家銘說，但最新研究顯示，血糖調控其實是一個複雜的整體系統，會受到基因、腸道菌相、能量代謝、慢性發炎及生活節律等多重因素影響。換句話說，同樣一種食物，不同的人攝取後，血糖反應可能並不相同。

張家銘說，從系統醫學或功能醫學角度來看，飲食調整的目標不只是限制特定營養素，而是重建整體代謝平衡。建議可從多個方向著手，包括增加蔬菜、豆類、全穀類等富含膳食纖維與植物多酚的食物，以改善腸道菌群多樣性並降低慢性發炎；減少精製糖與高度加工食品，以穩定血糖波動；適量攝取深海魚、堅果與橄欖油等不飽和脂肪酸來源，以調節發炎反應與脂肪代謝；同時維持規律進食時間、充足睡眠與適度活動，協助身體維持穩定的代謝節律。

糖尿病 醫學 血糖

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