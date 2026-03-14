影／「兩雙眼睛替妳看世界」 夫追隨亡妻簽下器捐：把愛延續下去

「現在有兩雙眼睛，正替她看著這世界的花開、燈火與溫暖！」中國醫藥大學附設醫院今舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，林姓器捐者家屬分享，亡妻捐出的眼角膜已讓兩名受贈者重見光明，這份對生命的信任與延續，也促使他追隨妻子腳步簽署器捐同意書，把愛延續下去。

這場音樂會邀捐贈者家屬、受贈者及家屬出席，現場播放由社工室製作的影片「在同一片天空」，分享器官捐贈者生命故事，並在器官移植中心榮譽院長鄭隆賓帶領、中醫大弦樂團演奏下，合唱時間之歌、感恩的心。會後赴「器官捐贈紀念牌」前默禱並獻花、追思。

「直到她昏迷，我才知道她早已簽署了器官捐贈同意書。」林男上台回憶亡妻時說，當下他心情滿複雜。面對摯愛即將離去內心既不捨也掙扎，但在家人的陪伴與溝通下，最終選擇尊重妻子的心願，完成她遺願。

一名器捐者母親上台分享心路歷程。她表示，兒子是半年前車禍往生，是她主動開口說要器捐，她愛看電視劇，曾對兒子表達器捐意願，兒子也表達同樣想法，沒想到兒子比她早走，把器官捐給需要的人。她也呼籲社會大眾，發揮大愛。

廖姓器捐者的沈姓兒子說，母親生前很有愛心，多年前曾救下一隻小貓並帶回家照顧，起名「三花」，都用台語呼喚牠，如今想起來，這是亡母最後的溫柔；家人決定器捐時雖然不捨，但想到母親不捨他人受苦，因此同意，因為這是母親留給世界最後的溫柔，感覺媽媽的愛沒有消失，用不同方式留下來。

鄭隆賓表示，目前台灣仍有1萬1636名病人在等待器官捐贈，其中肝臟移植等待人數為936人，心臟為368人，肺臟127人，眼角膜1,374人，腎臟移植更高達8831人。呼籲社會大眾踴躍響應器官捐贈，讓生命得以延續。

廖姓器捐者的沈姓兒子（右）上台表示，器捐是亡母最後的溫柔，左為器官移植中心榮譽院長鄭隆賓。記者趙容萱／攝影