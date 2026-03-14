把握晴朗回暖好天氣 日夜溫差大明晨恐驟跌10度低溫 最快下周五才變天

今天清晨在大陸冷氣團和輻射冷卻影響之下，很多地方低溫12度甚至10度以下，局部地區最低溫甚至不到6度。不過，中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，白天隨著冷氣團逐漸減弱，各地溫度將進一步回升，太陽照射之下，各地高溫20度以上，局部地區更溫暖一些。

明天清晨，局部地區仍會有10度以下溫度發生的機會。鄭傑仁表示，後續幾天風向逐漸轉為偏東風或東南風，各地溫度逐步回升，不過迎風面東半部地區開始有些降雨機會，西半部地區晴到多雲的天氣型態為主。預計下周五天氣將會有進一步轉變。

台灣附近今天大致上還是吹東北風環境，他說，高壓中心從華中正逐漸出海，隨著它逐漸往東移動，台灣附近明後天轉為偏東風，後續甚至轉成偏東南風的環境。之後還是有冷空氣在北方活動，但未來4、5天內移動區域在緯度偏高的地方，暫時沒有影響台灣的機會。

今天清晨低溫，鄭傑仁表示，台南以北、東半部地區很多地方的低溫在12度以下，近山區、空曠地區包含花東縱谷都有10度以下低溫，最低溫在新竹關西4.9度，苗栗頭屋6.4度、桃園大溪7.8度、花蓮壽豐8.3度低溫。預計明天清晨，這些低溫狀況稍微回升一些，不過桃園、新竹、苗栗還是可能有10度左右或以下發生的機會。

今天天氣，鄭傑仁表示，雲層偏少，白天在太陽照射下，各地高溫20度以上，北部、中部22至25度，東半部地區20至24度，南部地區的台南可能24、25度，高屏地區高溫有機會26、27度以上。白天感受上舒適溫暖，但是清晨及夜晚仍偏冷一些，留意日夜溫差。今天環境偏東北風，桃園、新竹、恆春半島、蘭嶼、澎湖，局部地區有較強風力發生機會，沿海活動注意安全。

溫度趨勢，他說，中南部未來幾天溫度逐漸回升，尤其下周三、下周四環境轉成偏東南風之後，高溫普遍在26度以上，甚至局部地區有機會來到28至30度。至於北部、東半部地區，溫度在明後兩天也是會回升一些，不過後續隨著風向轉成偏東風之後，雲量會稍微增加，因此東半部高溫大致上維持22度左右，北部、宜蘭溫度也是會再回升一些。下周三、下周四環境轉成偏東南風之後，北部、宜蘭的溫度也會進一步回升。

鄭傑仁表示，下周五隨著東北季風增強，以及鋒面南下，屆時北部、宜蘭溫度會下降，中南部溫度可能類似或稍微下降一些，雲量也會增多。不過這波鋒面、東北季風影響程度和南下時間點還有不確定性，留意最新天氣預報。

日夜溫差方面，鄭傑仁表示，今天各地的溫差普遍在8度以上，桃園以南到南部、宜蘭、花蓮、台東的溫差都在10度以上。明天還是差不多，各地溫差都在10度以上。

降雨趨勢，鄭傑仁表示，明天還是晴到多雲天氣，不過環境稍微轉成偏東風，東半部地區有些零星下雨機會。下周一、下周二，隨著環境的東風帶進來的水氣量稍微增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨機會，西半部地區可以維持晴到多雲的天氣型態。

鄭傑仁表示，下周三、下周四環境全面轉成偏東南風，花蓮、台東、恆春半島，還是有些零星下雨機會，其他地區可以維持晴到多雲。目前看起來下一次天氣變化的時間點，在下周五，鋒面南下、東北季風增強，桃園以北、東半部地區、恆春半島有些下雨機會，竹苗山區也有，至於其他地方降雨機會沒這麼高，不過雲量也是會稍微增加一些。

下周二之後，隨著溫度進一步回升，鄭傑仁表示，西半部、金馬局部地區可能有低雲或霧影響能見度的機會，留意航班資訊和交通安全。

今天天氣。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

日夜溫差示意圖。圖／中央氣象署提供

今天低溫分布。圖／中央氣象署提供