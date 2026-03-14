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網路郵局轉定存限額下修 中華郵政宣布今起300萬降至100萬

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
中華郵政公司宣布，網路郵局轉定存限額下修，今起300萬降至100萬。郵局示意圖。聯合報系資料照
中華郵政公司宣布，網路郵局轉定存限額下修，今起300萬降至100萬。郵局示意圖。聯合報系資料照

為提升資金運用效率，中華郵政宣布，自今起調整「綜合儲金存簿轉定期存款」的網路轉存限額。未來透過網路郵局或行動郵局APP，將綜合儲金帳戶中的活期存款轉為定期存款時，單筆轉存金額以及每日、每月合併累計金額，將由原本不超過新台幣300萬元，下調至不超過100萬元，兩種平台的轉存金額將合併計算。

中華郵政儲匯處表示，此次調整主要是參考金融同業網路銀行（含APP）對綜合存款帳戶活期轉定期的每月交易限額規範，並配合整體資金管理需求，因此進行相關制度調整。未來民眾若透過網路郵局或行動郵局APP辦理活存轉定存，每次及每日、每月的累計轉存金額上限皆為100萬元。

郵政公司指出，儲戶之所以將活期存款轉為定期存款，主要原因在於定期存款利率通常高於活期存款利率。若民眾手中有暫時不需動用的資金，且具備長期儲蓄需求，透過轉存為定期存款，能獲得相對較高的利息收入，提升資金收益。

目前郵政公司存簿儲金的一般活期存款年利率為0.83%，而一年期定期儲金利率方面，固定利率為1.725%，機動利率為1.685%。相較之下，定期存款利率明顯高於活期存款，因此仍是許多保守型儲戶規劃資金配置的重要工具。至於其他不同年期的定存利率，民眾也可至郵政公司官網查詢相關資訊。

根據郵政公司統計，截至114年12月底，全台存簿儲金帳戶數已超過2,900萬戶，其中「綜合儲金」帳戶約114萬戶，占整體存簿儲金帳戶約3.9%。綜合儲金帳戶是將存簿儲金與定期儲金整合於同一帳戶內的服務模式，讓儲戶可在同一帳戶下同時管理活存與定存資金。

儲匯處指出，綜合儲金帳戶的優點在於整合管理與操作便利性，儲戶除了可在郵局臨櫃辦理相關交易，也可透過網路郵局或行動郵局APP進行線上轉存、查詢與資金配置。隨著數位金融服務日益普及，民眾使用網路或手機進行金融交易的比例持續提升，郵政公司也持續調整服務機制，以符合消費者偏好數位化操作的趨勢。

此外，若儲戶希望以臨櫃方式辦理綜合儲金帳戶的活期存款轉定期存款，仍可攜帶綜合儲金簿及原留印鑑，至開戶的帳務局辦理相關手續，不受此次網路轉存金額限制。

郵政公司表示，此次調整主要影響透過網路與行動郵局辦理的活存轉定存交易，民眾仍可依自身理財需求選擇不同方式進行資金配置。未來也將持續觀察市場金融環境與數位金融發展趨勢，適時調整相關服務與制度。

中華郵政

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