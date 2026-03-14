快訊

美軍高層戰前警告伊朗恐封鎖荷莫茲海峽 川普仍決定「硬捅馬蜂窩」

40歲女靠「在家隨手伸展」減10公斤 7個簡單動作躺著也能做

哈利波特降臨星巴克！限定爆爆星冰茶＋學院盲盒3月23日開賣

聽新聞
0:00 / 0:00

血糖飆高！科技業主管半年增重12公斤 醫曝高倦怠者肥胖風險增4成

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
醫師陳威龍指出，高度倦怠不僅導致民眾生理系統「無法關機」，也讓民眾血糖、體重被拖累，研究顯示，高度倦怠者出現肥胖風險，比起低倦怠者高出40%。圖／初日診所提供
醫師陳威龍指出，高度倦怠不僅導致民眾生理系統「無法關機」，也讓民眾血糖、體重被拖累，研究顯示，高度倦怠者出現肥胖風險，比起低倦怠者高出40%。圖／初日診所提供

現代生活節奏緊湊、壓力大，許多民眾因長期壓力累積而造成失眠。醫師陳威龍指出，高度倦怠不僅導致民眾生理系統「無法關機」，也讓民眾血糖、體重被拖累，研究顯示，高度倦怠者出現肥胖風險，比起低倦怠者高出40%，疲勞不僅停留在心理層面，也影響神經內分泌、壓力調節系統，干擾睡眠與代謝，形成「燃燒殆盡症候群」。

陳威龍表示，燃燒殆盡症候群是指高壓與情緒耗損環境，導致身心竭盡狀態，包括情緒浩劫，包括情緒耗竭、對工作產生抽離感與成就感低落，近一步影響內分泌與壓力調節系統，一項國際研究，針對逾百名護理人員持續觀察半年，發現職場心理壓力，如孤獨感等，「不一定讓人直接垮掉，卻顯著提升失眠風險」，並在破壞睡眠後，拖垮整體身心狀況。

一項國際研究顯示，歷經職場倦怠民眾，失眠風險增加2.5倍以上，陳威龍表示，高壓情況下，大腦傾向以高熱量食物作為快速補償來源，導致體重控制更困難，另一項研究指出，高倦怠族群不僅肥胖比例明顯較高，脂肪更容易集中在內臟區域，與較高的心血管與代謝疾病風險相關。其中又以女性、年長員工，以及社會資源較少的族群，更容易同時承受倦怠與肥胖的雙重壓力。

一位42歲男性科技業主管，半年內體重增加12公斤，健檢發現空腹血糖達110 mg／dL，已落在糖尿病前期警戒值，因打呼惡化、白天疲倦而就醫。陳威龍說，這名病人經超音波檢測發現有中度脂肪肝，血液檢查發現胰島素阻抗、空腹血糖、三酸甘油脂及尿酸均偏高，他要求病人調整飲食，戒掉宵夜，並要求睡前停止使用3C產品，配合漸進式運動。

陳威龍說，病人調整生活型態後，3個月內體重下降10公斤，空腹血糖降至95 mg／dL，脂肪肝也逆轉為輕度，精神與睡眠品質都有明顯改善。根據研究，維持規律運動，並採取較均衡的飲食型態，如地中海飲食等，能有助於緩衝壓力對肥胖風險的負面影響，「在壓力與睡眠雙雙失衡情況下，生活習慣握有一定『煞車權』。」

糖尿病 肥胖

延伸閱讀

罹睡眠呼吸中止症 心律不整、高血壓風險增

健康主題館／早期無症狀 全台脂肪肝約700萬人

相關新聞

網路郵局轉定存限額下修 中華郵政宣布今起300萬降至100萬

為提升資金運用效率，中華郵政宣布，自今起調整「綜合儲金存簿轉定期存款」的網路轉存限額。未來透過網路郵局或行動郵局APP，將綜合儲金帳戶中的活期存款轉為定期存款時，單筆轉存金額以及每日、每月合併累計金額，將由原本不超過新台幣300萬元，下調至不超過100萬元，兩種平台的轉存金額將合併計算。

終於擺脫冷氣團！一天比一天暖 下周熱如夏飆30度高溫

今天清晨時段輻射冷卻明顯，平地最低溫出現在新竹關西4.9度，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，全台各地皆有出現10度左右或以下的明顯低溫。大環境偏乾，上半天冷氣團影響，下半天逐漸轉偏東風環境，各地大致為晴時多雲天氣，迎風面東北角及東部雲量偏多，不過天氣都較穩定。

新竹關西4.9度 吳德榮：強輻射冷卻發威致極低溫 今起回暖明晨仍凍

今晨各地晴朗無雲、無降雨，平地最低溫為新竹縣關西鎮4.9度，其次是苗栗縣頭屋鄉6.5度、新竹縣寶山鄉6.9度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，為強輻射冷卻發威，帶來極低溫，各地區的平地最低氣溫約在8至10度。

新竹關西5.1度 今晨最凍前10名2縣市霸榜 鄭明典曝關鍵原因

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午新竹縣局部地區有6度以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）低溫區域包括新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣。

好市多梳妝台之亂 代購業者夫妻道歉並捐款育幼院 疑卸責員工再犯眾怒

日前在好市多南崁店有女子掃空架上一款兒童梳妝台，宣稱全部都她的、阻止其他客人拿取，被網友肉搜出她是代購業者，以及查出娘家經營的餐廳，紛紛湧入餐廳的Google評論刷1星負評抵制。該名代購業者丈夫昨晚在社群平台Threads發文道歉，指他當下就勸阻、以後停止代購，總計買66盒，已將代購費5280元湊5300元整數捐給育幼院。不過，該名代購業者留言疑將責任推給「試吃攤阿姨」，指「一股腦地聽從她的建議」，令網友不滿。

樺加沙等8個颱風被除名 山陀兒、天兔換名字 專家：愈換愈奇葩

颱風若造成重大災情，可能就會被除名，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，經過2026年颱風委員會第58屆會議決議，今年確定將會除名8個颱風名字，新名字將在2027年提出，「名字愈換愈奇葩」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。