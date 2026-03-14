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終於擺脫冷氣團！一天比一天暖 下周熱如夏飆30度高溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
今天氣溫稍回升，苗栗以北及宜蘭、花蓮高溫約20至22度，台中以南及台東高溫約23至27度。聯合報系資料照
今天氣溫稍回升，苗栗以北及宜蘭、花蓮高溫約20至22度，台中以南及台東高溫約23至27度。聯合報系資料照

今天清晨時段輻射冷卻明顯，平地最低溫出現在新竹關西4.9度，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，全台各地皆有出現10度左右或以下的明顯低溫。大環境偏乾，上半天冷氣團影響，下半天逐漸轉偏東風環境，各地大致為晴時多雲天氣，迎風面東北角及東部雲量偏多，不過天氣都較穩定。

氣溫方面，今天氣溫稍回升，苗栗以北及宜蘭、花蓮高溫約20至22度，台中以南及台東高溫約23至27度。入夜後受輻射冷卻影響會有明顯降溫，夜間清晨時段各地市區低溫仍有14至16度，局部有12至14度低溫機會，各地平地空曠處、沿海及近山區有10度左右低溫機會。

明天迎風面東北角及東部雲量會再稍增多，大致為多雲天氣，局部有陽光露臉，且局部也偶有零星短暫陣雨發生；其餘地區維持晴時多雲的穩定天氣。各地氣溫進一步回升，大台北高溫約24至25度，基隆以南至花蓮及桃竹苗高溫約22至23度，台中以南及台東高溫約24至27度。入夜後持續受輻射冷卻影響，夜間清晨時段仍有明顯低溫，各地溫差可達10度左右，中南部甚至有10度以上溫差，整體降溫明顯，各地低溫約15至17度，平地空曠處、沿海及近山區局部有13至15度低溫機會。

下周一北海岸、東北角及東部水氣偏多，大致為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區可維持晴時多雲天氣。苗栗以北及宜蘭、花蓮高溫約21至23度，台中以南及台東高溫約24至27度。入夜後苗栗以南地區受輻射冷卻影響較為明顯，日夜溫差稍大，平地空曠處、沿海及近山區局部有13至15度低溫機會，其餘各地低溫約16至18度。

下周二環境仍屬偏乾，各地晴時多雲天氣，迎風面恆春半島、東部及東北部雲量偏多，大致為多雲天氣偶有陽光露臉，不過局部仍偶有短暫陣雨機會。白天高溫微幅上升，大台北高溫約24至25度，東部及桃竹苗高溫約22至24度，台中以南高溫約24至28度。入夜各地除了東半部外皆有輻射冷卻影響，夜間清晨時段降溫幅度大，尤其苗栗以南溫差可達10度左右，各地市區低溫約15至18度，平地空曠處、沿海及近山區局部有12至14度低溫機會。

下周三、下周四迎風面東部為多雲有陽光露臉的天氣，且局部有短暫陣雨，其餘地區持續維持晴時多雲天氣。受偏南風影響，氣溫會較偏熱，中部以南高溫約26至30度，局部高溫可上看30度以上，大台北地區高溫約26至28度，其餘地區高溫約22至25度；入夜後北部及西半部皆有輻射冷卻影響，其中又以苗栗以南較為明顯，日夜溫差大，早晚溫差可達10度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 低溫

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