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樺加沙等8個颱風被除名 山陀兒、天兔換名字 專家：愈換愈奇葩

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
颱風天示意圖。本報資料照片
颱風天示意圖。本報資料照片

颱風若造成重大災情，可能就會被除名，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，經過2026年颱風委員會第58屆會議決議，今年確定將會除名8個颱風名字，新名字將在2027年提出，「名字愈換愈奇葩」。

現在的颱風名字是如何訂定？根據中央氣象署資料，世界氣象組織颱風委員會決議颱風的統一識別方式，除了維持編號，由西北太平洋及南海海域國家或地區14個颱風委員會成員提供，編列140個名字，由各國自行採用。當熱帶氣旋造成某地區嚴重破壞時，可要求將其除名，並由原命名國家提出新名字進行替換。

吳聖宇說，被除名的8個颱風包括：韋帕（Wipha）、竹節草（Co-May）、米塔（Mitag）、樺加沙（Ragasa）、博羅依（Bualoi）、麥德姆（Matmo）、海鷗（Kalmaegi）、鳳凰（Fung-Wong）。

至於去年被除名的颱風名，吳聖宇表示，今年提出更換後的新名字則為：艾維尼（Ewiniar）替換為仙丹花（Tirou）、摩羯（Yagi）替換為船尾座（Tomo）、燕子（Jebi）替換為翅膀（Narae）、山陀兒（Krathon）替換為東方（Burapha）、潭美（Trami）替換為羊蹄甲（Hoaban）、康芮（Kong-rey）替換為香坡壘樹（koki）、桔梗（Toraji）替換為青蛙（Gaeguri）、萬宜（Man-yi）替換為點心（Dim-sum）、天兔（Usagi）替換為巨蛇座（Hebi）。

「名字愈換愈奇葩」，吳聖宇表示，尤其是「萬宜」被替換後的「點心」，真的就是廣式點心的意思，不管是音譯還是意義都叫點心，所以很有可能會出現「點心颱風」的正式名稱。

其他網友表示，「點心颱風這什麼搞笑的名字」、「不知道有生之年有沒有機會看日本把星座用完」、「我需要蘿蔔糕颱風」、「加了一對翅膀的颱風」、「沒有烏薩奇颱風了」、「新名字有夠難聽」、「愈來愈難以理解，而且有的不易被記住，看來或許很多人會需要時間適應青蛙、港式點心等變成颱風了」、「台灣東方海面的東方颱風？」、「青蛙颱風會跳嗎」、「以後新聞主播舌頭打結的機率會大大提升」。

樺加沙 颱風

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