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最凍前10名都在竹苗 鄭明典直指關鍵是它：顯著清晨低溫 來自山風流過
大陸冷氣團及輻射冷卻影響，根據中央氣象署資料，今天平地最低溫為新竹縣關西鎮清晨5時17分的4.9度，其次是苗栗縣頭屋鄉6.4度、新竹縣寶山鄉6.8度，全台平地低溫前10名全都在新竹縣、苗栗縣境內。
前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，顯著的清晨低溫，嚴格來說，多數測站的低溫來自「山風流過」，而因為山風的機制也是輻射冷卻，所以概括的說，這是一次輻射冷卻低溫事件。
今天冷空氣逐漸減弱，中央氣象署說，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，中部以北及宜花為11至13度，其他地區15至17度，近山區平地及縱谷地區溫度可能再更低一些，局部來到10度以下；天氣方面，各地晴朗穩定，白天太陽加熱下氣溫回升，各地來到21至24度，南部則可來到26度左右，感受上早晚偏冷白天舒適溫暖，日夜溫差大。澎湖晴時多雲，16至20度；金門晴時多雲，11至19度；馬祖晴時多雲，11至14度。
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