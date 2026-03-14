聽新聞
0:00 / 0:00
新竹關西4.9度、苗栗頭屋6.4度 乾空氣籠罩 周末全台晴朗回溫
大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今天上午新竹縣局部地區有6度以下氣溫發生的機率。新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
根據氣象署資料，今天平地最低溫為新竹縣關西鎮清晨5時17分的4.9度，其次是苗栗縣頭屋鄉6.4度、新竹縣寶山鄉6.8度。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受冷氣團及輻射冷卻效應影響，今晨各地低溫普遍11至14度，平原空曠地區仍有機會10度左右。乾空氣持續籠罩，周末全台天氣晴朗穩定，白天氣溫逐漸回升，不過日夜溫差明顯，早出晚歸記得注意溫度變化。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。