新竹關西4.9度、苗栗頭屋6.4度 乾空氣籠罩 周末全台晴朗回溫

日前在好市多南崁店有女子掃空架上一款兒童梳妝台，宣稱全部都她的、阻止其他客人拿取，被網友肉搜出她是代購業者，以及查出娘家經營的餐廳，紛紛湧入餐廳的Google評論刷1星負評抵制。該名代購業者丈夫昨晚在社群平台Threads發文道歉，指他當下就勸阻、以後停止代購，總計買66盒，已將代購費5280元湊5300元整數捐給育幼院。不過，該名代購業者留言疑將責任推給「試吃攤阿姨」，指「一股腦地聽從她的建議」，令網友不滿。

2026-03-14 06:30