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濕冷比乾冷更凍原因曝 專家指1原因「怎麼穿都還是冷」
濕冷跟乾冷，哪一個比較冷？氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，簡單來說，在同樣氣溫下，濕冷會比乾冷更冷、更難受。原因是人靠「蒸發散熱」來維持體溫，例如透過流汗、皮膚水分等，都可以某種程度來平衡體溫變化。
他說，但若濕度增高時，蒸發就會變慢，身體無法有效進行保暖或調節溫度。結果就是，「濕冷=濕氣黏在皮膚上」，所以，感覺會更刺冷，有種冷會滲透進到骨頭內。
其次，他表示，因為水的導熱性高，水比空氣快25倍傳熱效率，也易使得熱量流失更快。所以，當空氣潮濕時，皮膚表面就像「被一層薄水包著」，熱流失速度變快，感覺也就更冷了。
濕冷天衣服容易吸濕變重、變冷，林得恩說，也就失去原本空氣層隔熱效果，愈穿愈冷；當衣物吸濕後，就會很容易就失去保暖功能。最後，遇到乾冷，通常可以透過增添穿著衣物來解決或改善，人體自主調節容易；濕冷則會讓人有種「怎麼穿都還是冷」的感覺。
他表示，本波強冷空氣秉性就是乾冷，今天起冷空氣強度就會逐漸減弱，白天氣溫回升；但因輻射冷卻效應影響，各地早晚天氣仍然偏冷，外出活動需多留意穿著衣物的調整。
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