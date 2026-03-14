好市多梳妝台之亂 代購業者夫妻道歉並捐款育幼院 疑卸責員工再犯眾怒

日前在好市多南崁店有女子掃空架上一款兒童梳妝台，宣稱全部都她的、阻止其他客人拿取，被網友肉搜出她是代購業者，以及查出娘家經營的餐廳，紛紛湧入餐廳的Google評論刷1星負評抵制。該名代購業者丈夫昨晚在社群平台Threads發文道歉，指他當下就勸阻、以後停止代購，總計買66盒，已將代購費5280元湊5300元整數捐給育幼院。不過，該名代購業者留言疑將責任推給「試吃攤阿姨」，指「一股腦地聽從她的建議」，令網友不滿。

好市多近期推出一款兒童梳妝台，賣場只要799元，比官網售價899元便宜，吸引家長搶購。桃園卻有代購業者逕自搬貨，還不准其他客人拿取架上現貨，引起爭議。

該名代購業者的丈夫昨晚在Threads發布994字道歉文，他表示，他讓妻子先進賣場，當他到的時候發現很多人圍觀，聽到妻子跟大家說已經跟店員訂好了，「請大家不要拿她訂的」，現場其他客人詢問店員並不能這樣做，他就立刻勸阻妻子，告知架上的東西本來就是大家都能拿。一問之下，妻所說的店員是攤位的「試吃阿姨」。

他並澄清，有網友說他在現場對妻子翻白眼，還有說他要幫其他人拿時很不情願，「實際上是我支氣管炎晚上睡不好，人很疲倦，加上我還在理解到底是什麼情況，真的能這樣先訂喔，不合邏輯吧？」不過，不對的事情就是不對，當下有立刻勸阻，妻已經知道事情有多嚴重了，代購也會停止。「她很難過很悲傷，但我個人覺得，讓她上一課也好，以後做人做事可以更謹慎，更顧及別人。先代替她跟大家道歉，也拜託各位高抬貴手，大家的火力全開，確實讓她震撼教育了」。

由於代購業者娘家經營的餐廳遭抵制，他表示，希望禍不及家人，「但詛咒父母，家人死掉，是不是太過頭了呢？」

對於網傳代購費高達500元，他說，妻以799元購入、轉賣880元，總共拿了66個，但也沒全賣，有些送給親朋好友，「確實是做一個樂趣的」。「不是有些人說的賣1千多，也一個都沒有拿去退貨」，他無法理解為什麼梳妝台很搶手，「真心建議好市多將來可以為這種熱門商品限制」。

他的妻子也留言道歉，指她已反省，以及丈夫、家人朋友曉以大義，「我真的知道錯了，我自己糊塗認為，那位負責試吃的阿姨也屬於好市多的正式員工，所以一股腦地聽從她的建議，做了這麼無腦的事情，還以為自己是對的」。

該名代購業者說，她自認沒有權利阻止任何人來購買，影響大眾的消費權益。「為了表達我的誠意，現有的網拍代購都會停止，重新學習做人處事，希望各位可以給我一個改錯的機會。對不起，拜託大家原諒我當下的無知，及處理應對上的不妥，再一次向社會大眾說聲 ，對不起！」

不少網友不領情，「居然全部推給旁邊的試吃阿姨，道歉聲明超級好笑」、「可以掃貨66盒真是極為貪心欸！夫妻倆出來道歉不好好道歉，還想要推給試吃阿姨，反正東拉西扯就是不立刻道歉，還一直想掰原因給自己台階下」、「看完更覺得不要臉天下無敵！很多家長從很遠地方去買，因為妳自私行為而買不到，現在連試吃阿姨都拖下水」。

對於代購業者丈夫的道歉聲明，其他網友表示，「你太太做代購有報稅嗎？沒有的話，我幫你檢舉你太太」、「昨天真的目擊代購姐的先生非常非常兇的對其他也想購買的客人說『不准碰！這已經是我們的了！』感覺一副快要情緒激動到可能會發生肢體接觸，實在不相信你有生病的可能！元氣的很欸！當口角爆發時代購姐還拿手機在錄影，順便再拍拍她自私搶購一堆的戰績，真的不要這麼噁心好嗎」、「現場大吼不准碰的就是這位先生，元氣好得很，身體也很誠實的狂搬66盒回家，他在說謊」。

有網友認為，「還是先生明事理，現場都有人能替你作證了，願意出來道歉，我相信比絕大多數的人都還負責任了，而不是關版之後等風頭過」、「先生很適合出來開公關公司，專門處理危機應變！我覺得先生有幫忙消到一點」、「先生都出來道歉了，其實也不用再追著打」、「您的做法已經是正確的了，但沒必要再打可憐牌裝可憐」。

對於網友和代購業者都認為應該限購，經查詢好市多官網，這組梳妝台已經缺貨，頁面已加註「此商品於2026/03/14~2026/06/14限購期間每帳號限購2組」。

代購業者夫妻發文道歉。圖／取自Threads