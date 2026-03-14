新竹關西4.9度 吳德榮：強輻射冷卻發威致極低溫 今起回暖明晨仍凍

今晨各地晴朗無雲、無降雨，平地最低溫為新竹縣關西鎮4.9度，其次是苗栗縣頭屋鄉6.5度、新竹縣寶山鄉6.9度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，為強輻射冷卻發威，帶來極低溫，各地區的平地最低氣溫約在8至10度。

今、明兩天持續受大陸高壓影響，各地晴朗乾燥，吳德榮表示，冷空氣減弱，北舒適，中南微熱，日夜溫差大。今晚、明晨輻射冷卻作用，局部地區仍有10度左右的平地低溫。今天北部9至25度、中部9至28度、南部10至30度、東部9至27度。

吳德榮表示，下周一至下周四受高壓南側的偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，北台白天舒適，漸轉微熱，中南部微熱，各地早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。

他說，最新模式模擬下周五前後，下一波東北季風南下、北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降。下周六季風減弱，逐漸好轉。3月22日、23日恢復晴朗穩定、氣溫回升。不過，期末各國模式的模擬仍不一致、且持續調整中，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。