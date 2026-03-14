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未來2周天氣展望 氣象署：晴朗偏暖 第2周水氣增
中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周環境場水氣偏少，各地大多為晴到多雲的穩定天氣，僅東半部有零星短暫陣雨。
溫度方面，期初受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，早晚偏冷，日夜溫差大；期中起氣溫逐漸回升。第2周整體氣溫偏暖，華南及北方海面水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，西半部大致為晴到多雲。由於春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，留意中央氣象署最新預報資訊。
第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，南部以「接近」氣候正常值的機率最大，其他地區以「多於」氣候正常值的機率最小。
第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1至4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小。
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