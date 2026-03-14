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新竹關西5.1度 今晨最凍前10名2縣市霸榜 鄭明典曝關鍵原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午新竹縣局部地區有6度以下氣溫發生的機率。圖／中央氣象署提供
大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午新竹縣局部地區有6度以下氣溫發生的機率。圖／中央氣象署提供

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午新竹縣局部地區有6度以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）低溫區域包括新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣。

根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫為新竹縣關西鎮5.1度，其次的苗栗縣頭屋鄉也只有6.5度，苗栗縣後龍鎮7.2度、新竹縣寶山鄉7.2度、苗栗縣造橋鄉7.3度、苗栗縣西湖鄉7.6度、苗栗縣三灣鄉7.8度、苗栗縣公館鄉7.9度。平地低溫前10名都在竹苗一帶。

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，關西的輻射冷卻比昨天明顯，附近竹、苗丘陵地也會出現輻射冷卻低溫。

今天冷空氣逐漸減弱，中央氣象署說，不過清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，中部以北及宜花為11至13度，其他地區15至17度，近山區平地及縱谷地區溫度可能再更低一些，局部來到10度以下；天氣方面，各地晴朗穩定，白天太陽加熱下氣溫回升，各地來到21至24度，南部則可來到26度左右，感受上早晚偏冷白天舒適溫暖，日夜溫差大。澎湖晴時多雲，16至20度；金門晴時多雲，11至19度；馬祖晴時多雲，11至14度。

明天冷空氣減弱，清晨輻射冷卻影響，早晚天氣偏冷，日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一、下周二環境轉偏東風，氣溫逐日回升，各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。下周三、下周四環境轉為偏東南風，各地大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨。

下周五東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，迎風面水氣稍增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

3月22日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，3月23日大環境為偏南風，白天舒適至暖熱，早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

氣象署說，回暖的天氣形態，下周二清晨彰化至台南地區、下周三至下周四馬祖、金門及清晨台南以北地區有局部霧或低雲影響能見度。下周二前基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率。

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午新竹縣局部地區有6度以下氣溫發生的機率。本報資料照片
大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午新竹縣局部地區有6度以下氣溫發生的機率。本報資料照片

輻射 東北季風 氣溫

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