橘世代／【關於繼承──父母口袋篇】社會學觀察 中產階級 翻身愈來愈難

有社會學背景的作家張慧慈觀察，現代中產階級要跨越至「富有」階層的門檻已大幅拉高。社會的翻身規則已悄然改變，從過去單純依靠勞力與技能，轉向高度依賴「遺產繼承」與「文化資本」的積累。在過去，高學歷與高收入是致富的通行證，但現代，單純的薪資所得遠追不上資產增值的速度；即便是年薪百萬的青年，若缺乏父母的資產作為後盾，面對房價與儲蓄仍會產生「努力無用」的挫折感。

這種階級鴻溝，源自於資產傳承的戰略差異。張慧慈指出，富有家庭的傳承是「策略性」的，他們在子女成家或創業的關鍵點便提前撥放資金，而非在百年後轉為遺產。讓子女能利用資本滾動投資，達成資產翻倍；而中產階級因子女缺乏這類戰略性的第一桶金，只能在生存線上支撐。

兩者的教育邏輯也大相逕庭。中產階級致力於將子女培養成「專業且好用的勞工」，強調英文、數學、程式設計等工具性技能，目標是換取好工作。頂層階級則重視培養「決策者」，他們的子女學習人文知識、藝術素養，藉此建立品味、篩選社交圈。

即便部分中產階級父母試圖模仿富有家庭的教育模式，如送子女讀私立名校，卻常因資源斷裂適得其反。張慧慈解釋，富人送子女進私校是為了積累人脈，寒暑假則透過派對與社交確認彼此的「同類人」身分。家境普通的學生若無法負擔高昂的社交消費，反而會因無法融入共同的生活體驗而感到格格不入。真正的人脈並非刻意經營，而是建立在對等的生活型態之上，若經濟實力無法支撐，即便進入相同的校園，仍難以敲開那個圈子的門。