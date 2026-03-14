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橘世代／【關於繼承──父母口袋篇】設心理帳戶 三明治族 先顧老再幫小

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

理財專家夏韻芬談起去年病逝的母親，眼眶仍會不自覺泛紅。在那段與死神拔河的日子裡，單人病房、自費醫療與全天候看護的開銷如流水，但她並不慌張。回顧那段時間，她說：「我很慶幸，沒在兒子買房時，把手邊現金全部給他。」這份「餘裕」讓她能為母親選擇最好的照護，雖然最終沒能留住人，卻換來了一輩子的心安。

在長壽時代，六、七十歲的人成了新型態的「三明治族」：上有高齡長輩要長照，下有成年的「大孩子」要成家。面對資源有限的焦慮，夏韻芬提出「心理帳戶」的概念，強調唯有確保自己帳戶安全，才能撐起一個家。

一、先顧老再顧小：排序「不能等」的愛

夏韻芬的理財核心是：「以不能等的人為優先。」父母的醫療是急迫且不可逆的，而子女的留學、買房或創業，是可以等待、甚至有替代方案的，例如貸款。

她直言，若資金吃緊，她願意挪用退休金救母親，因為那是母親的最後一哩路；但她絕不會因為兒子生活辛苦，就動用這筆救命錢。這種看似「硬心腸」的堅持，實則是對家庭財務韌性的保護。她建議，必須將父母的醫療準備金「具象化」，例如鎖定一筆三百萬元的專款，並在心裡催眠自己：「這筆錢不存在。」當子女提出額外需求時，這道防火牆才能克制資助的衝動。

二、動態配置與誠實告白

心理帳戶並非一成不變，而是隨生命階段微調。當孩子就學時，育兒費用比例高；當子女成年自立、長輩身體衰退，預算就應果斷轉移至醫療與自身退休金。

更重要的是「誠實」。夏韻芬建議父母應直白與子女溝通財務現況：「阿嬤現在需要大筆醫療費，你的裝潢預算，媽媽沒辦法資助。」透明的財務界線，比打腫臉充胖子更能維繫親子關係

這份「硬心腸」，其實是理智深情的體貼：不讓父母在病榻前委屈，也不讓自己成為子女未來的負擔。

退休金 母親 親子關係

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