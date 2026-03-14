NGO CSW70平行論壇紐約登場 台灣分享防治性別暴力經驗

現代婦女基金會主辦、國際蘭馨交流協會中華民國總會協辦的第七十屆非政府組織婦女地位委員會（NGO CSW70）平行論壇，在美東時間十二日於紐約舉行，分享台灣卅多年來的性別暴力防治與司法改革成果，獲現場熱烈回響，肯定台灣在跨系統合作與被害人中心模式上的成熟度與可借鏡性。現代婦女基金會表示，此次論壇不僅回應CSW70議程，更象徵台灣民間社會在國際性別正義對話中的積極角色。

由近兩百個國家級、國際性非政府組織組成的非政府組織婦女地位委員會（NGO CSW），是在聯合國框架下推動性別平等與女性權益的交流平台，也是台灣婦女參與國際性別政策對話的重要管道。

現代婦女基金會每年提供超過八千名家庭暴力、性侵害與性騷擾被害人整合性支持服務，並於法院端支持近三千件高衝突家庭案件，累積完整的司法陪伴、制度協作與政策倡議經驗，此次論壇以「從台灣在地實踐到國際承諾：台灣促進婦女司法可近性的多層次策略」為題，分享台灣在性別暴力防治與司法改革的成果。

現代婦女基金會董事長潘維剛說，台灣經驗顯示唯有結合法律改革、跨系統合作與第一線實務累積，才能讓形式權利轉為可被實際行使的正義。國際蘭馨總會前總裁Sharon Fisher也分享倡議經驗，推崇現代婦女基金會在台灣婦女司法服務的貢獻。

現代婦女基金會董事王如玄以多年立法、訴訟經驗，剖析婦女在家庭暴力與職場性騷擾案件中面臨的結構性障礙，並分享台灣如何透過修法與策略性訴訟推動性別平權；現代婦女基金會執行長邱淑華從實務面分享「以被害人為中心」的友善司法服務模式，將第一線個案經驗轉化為制度改革動能。

國際蘭馨交流協會台灣專區總監施秉慧，以二○二三年台灣#MeToo運動捲動的性騷法制改革，說明數位社群如何成為推動法律修正與公共討論的重要力量；嘉義市長黃敏惠從地方治理層面分享城市如何整合教育、經濟、社福與防暴政策，建構多層次婦女增權體系。

現代婦女基金會將持續深化國際交流，讓台灣制度創新與實務累積，成為全球推動婦女司法可近性的重要參考。