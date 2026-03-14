聽新聞
0:00 / 0:00

登革熱警戒！北港發現埃及斑蚊幼卵 進香熱潮加強巡檢

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

國衛院二○二四年監測發現，登革熱病媒蚊埃及斑蚊飛越北回歸線，出現在雲林北港朝天宮周遭。國衛院與雲林縣持續監測，去年十二月仍發現病媒蚊幼卵，孵化後確定為埃及斑蚊。防疫人員憂心，若持續發展，病媒蚊族群恐穩定在北港地區繁衍，將造成疫情威脅。

白沙屯媽祖四月將赴北港朝天宮進香，屆時將湧入大批進香客。雲林縣衛生局嚴陣以待，將加強巡檢。

國衛院自前年起每周在北港監測，去年十二月底再次發現病媒蚊幼卵，孵化確認是埃及斑蚊；雲林縣衛生局今年一、二月巡檢廿鄉鎮，仍有十五件積水容器檢出陽性孳生源，其中北港鎮七件最多，二崙鄉五件居次。但十五件陽性孳生源經鑑定都非登革熱病媒蚊。

北港朝天宮 病媒蚊 登革熱 埃及斑蚊 雲林

延伸閱讀

北港去年底再度發現埃及斑蚊蟲卵 迎進香旺季登革熱警報未解

新冠疫苗 4月7日起高風險群第二劑接種

雲林北港朝天宮周邊路霸 攬客停車賣金紙

苗栗通霄白沙屯媽香燈腳 首日逾17萬人報名

相關新聞

各地晴到多雲！13縣市低溫下探10度 周末回溫日夜溫差大

氣象署今天針對台中以北、宜蘭及花蓮等13縣市發布低溫特報，提醒留意入夜至明晨局部地區出現10度以下低溫；明天及15日各地...

樺加沙、鳳凰入列！世界氣象組織拍板 8颱風除名原因曝光

世界氣象組織討論決定，共有8個颱風名稱除名，其中包括去年對花蓮造成重大災情的樺加沙，以及去年曾登陸台灣的鳳凰

早晚像冬天、中午像夏天？達人建議「居家4招」應對日夜溫差

近期天氣變化明顯，不少民眾都有「早晚像冬天、中午像夏天」的感受，部分地區日夜溫差甚至可能超過10度。忽冷忽熱的氣候型態，不只讓穿衣變得困難，也讓不少人出現睡不好、衣物潮濕或室內悶冷等困擾。

冷氣團+輻射冷卻雙重影響 高雄以北今晨急凍 專家示警強風威脅

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率，中央氣象署發布低溫特報。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.1度，其次是桃園市大溪區、新北市石碇區都只有8.0度，南投縣名間鄉也只有8.1度。

消基會檢測25件市售泥膜 1件重金屬砷過量

泥狀清潔面膜是受歡迎的臉部清潔產品，因使用礦物原料，可能含有重金屬，消費者文教基金會抽檢25件市售泥膜，其中有1件重金屬...

NGO CSW70平行論壇紐約登場 台灣分享防治性別暴力經驗

現代婦女基金會主辦、國際蘭馨交流協會中華民國總會協辦的第七十屆非政府組織婦女地位委員會（NGO CSW70）平行論壇，在美東時間十二日於紐約舉行，分享台灣卅多年來的性別暴力防治與司法改革成果，獲現場熱烈回響，肯定台灣在跨系統合作與被害人中心模式上的成熟度與可借鏡性。現代婦女基金會表示，此次論壇不僅回應CSW70議程，更象徵台灣民間社會在國際性別正義對話中的積極角色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。