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登革熱警戒！北港發現埃及斑蚊幼卵 進香熱潮加強巡檢
國衛院二○二四年監測發現，登革熱病媒蚊埃及斑蚊飛越北回歸線，出現在雲林縣北港朝天宮周遭。國衛院與雲林縣持續監測，去年十二月仍發現病媒蚊幼卵，孵化後確定為埃及斑蚊。防疫人員憂心，若持續發展，病媒蚊族群恐穩定在北港地區繁衍，將造成疫情威脅。
白沙屯媽祖四月將赴北港朝天宮進香，屆時將湧入大批進香客。雲林縣衛生局嚴陣以待，將加強巡檢。
國衛院自前年起每周在北港監測，去年十二月底再次發現病媒蚊幼卵，孵化確認是埃及斑蚊；雲林縣衛生局今年一、二月巡檢廿鄉鎮，仍有十五件積水容器檢出陽性孳生源，其中北港鎮七件最多，二崙鄉五件居次。但十五件陽性孳生源經鑑定都非登革熱病媒蚊。
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