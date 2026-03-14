伊朗戰事推升油價！先搶便宜 專家：趁早訂機票、開票

伊朗戰事推升國際油價，愈來愈多航空公司機票票價喊漲，專家指出，近期有意出國者，應立即訂機票，避開未來高達百分之卅的機票漲幅，特別是尚未開票的旅程，應盡速開票，如此可沿用未漲價前的燃油附加費率，在這波國際機票漲勢中，依舊能搶到便宜。

旅遊達人傑西大叔表示，依照燃油上漲的狀況，推估各家航空公司都會跟進調整燃油附加費。燃油成本占了航空公司營運成本約三成，國際油價的波動都會直接影響到整體票價，而大部分航空公司有對應的避險機制來降低影響。

傑西大叔說，航空公司會透過調整燃油附加費來吸收額外增加的油料成本，以現在中長期趨勢來看，預期接下來第二季開始各航空公司都有可能調漲燃油附加費，也有部分航空公司已經宣布調漲，由於燃油附加費是依照開票當天標準計算，他建議，如果今年後續有旅行計畫，可以考慮提早購買機票來節省費用。

旅遊作家九四三也表示，如果有一定要出發的旅程但尚未開票的，請務必提早開票，這樣可以沿用舊有的燃油附加費率，票價會比較低廉。

品保協會東北亞委員黃清凉表示，雖然國際油價、航空燃油調漲帶動機票價格推升，即使漲價後還未出團，但對旅行社來說，已售出的團體產品就是售出，不會再額外收費。