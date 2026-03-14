橘世代／【關於繼承──父母口袋篇】財富傳承 鎖定「甜蜜點」

「等待繼承」已成為全球開發中經濟體的共同宿命，台灣亦然。史上最富有的嬰兒潮世代正站在財富轉移的浪頭。當代年輕人感受到，房地產與股市的漲幅遠超過實質薪資，僅憑勞動所得，很難複製父輩的資產。父母的「口袋深度」，某種程度上裁定了子女的人生自由度。然而，資產真能與幸福畫上等號？財富傳承的考題，在長壽時代變得比以往更加複雜。

財經專家夏韻芬曾於二○二○年的著作中疾呼：父母切莫輕易為孩子支付買房頭期款，以免犧牲退休生活卻換來孩子不領情。然而，二○二五年的新作中，她的立場轉向。這份轉變，並非對孩子的縱容，而是她對財富槓桿與家庭傳承有新體悟。

父母必修課 遺產改生前贈與

她分析，卅五歲時的一百萬，比起六十歲時繼承的五百萬，對人生更有「及時雨」的槓桿作用。前者能成為留學、創業或成家的膽識；後者雖然金額龐大，但那時子女已屆花甲，「錢可能只能用來請好一點的看護。」她自嘲。因此，在確保自身退休金無虞後，如何將「遺產」轉化為支持孩子成家立業的「贈與」，成了父母的必修課。

「給予的時機是門藝術。給得太早，怕孩子喪失奮鬥的飢渴感；給得太晚，財富就失去改變命運的動能。」她觀察，有些父母在給予金錢時，附帶生子、聽話或奉養等交換條件，讓支持變質為控制，導致親子關係疏離，得不償失。

為了避免這種遺憾，夏韻芬提出財富傳承的「甜蜜點」想法。她主張，父母應在子女最渴求時送上一杯水。無論是留學、創業、成家或買房，效益遠大於數十年後的遺產。她舉自己為例，「甜蜜點」現身的關鍵，除了孩子的實際需求，更在於他的成熟度。

這份資助並非孩子主動索取，需要父母深層觀察。夏韻芬看見兒子在婚後展現強烈責任感，努力規畫未來，觸發她出手的契機。她的策略是「相對資助」：觀察兒子靠自己積攢多少能量，父母再給予相對應的助跑。她僅幫忙部分的頭期款，將房貸與裝潢留給孩子承擔。她認為，保留適度的重擔，才是對孩子奮鬥過程的尊重。

夏韻芬（右三）升格當奶奶之後變得柔軟，對財富傳承的想法也大轉向。圖／夏韻芬提供

非全額供給 先自保退休需求

甜蜜點何時發生？每個家庭迥異，但原則相仿：這是一段需要大量溝通的過程。父母必須劃出界線，讓子女明白「給予」並非理所當然。唯有透明的對話，才能讓財富的傳承成為親情間的暖流，而非家庭的矛盾。

她提醒，不要為了資助孩子犧牲自己的晚年，自己的退休生活與醫療需求，甚至父母的長照需要都要先預留，財務上有餘裕才考慮資助子女。