165公分40歲的女生，過年從75胖到77公斤，請問該怎麼減重？年後尋求AI工具協助減重。他說：「多半是過年期間水分加碳水堆積，不用太焦慮，只要方法正確就能恢復」，接著又說：「我幫妳做一個『40歲女性專用、長期維持』的減重策略。」

AI讓我知道現在的胖不一定是真的胖，只要循序漸進的調整，就能夠恢復。

AI還問我是否想要設立新年新希望，針對這個年紀應有的健康體重打造運動飲食步調，不求下降許多公斤，只是維持健康體態。但我真的能做到嗎？

首先AI問我很多問題，分析身體狀況，幫我計算每天基礎代謝熱量，他說40歲後蛋白質十分重要，因此要注重攝取分量，雞胸、魚肉、豆腐、雞蛋都是很好的選擇，再搭配蔬果及一天喝2000㏄的水，整天下來我竟然沒有感到飢餓，每天早上消化更是順暢，肚子好像也變小了。

討厭運動的我，也聽從AI建議，每日走路8000到10000步，原以為很困難，沒想到只比平常通勤多走10分鐘就輕鬆達標，也讓我緩解上班疲累的情緒。

至今我的體重沒有下降太多，偶爾還會吃洋芋片、喝手搖飲，不僅自己感覺身體變輕盈，周圍的人也覺得我看起來變瘦、有精神。我想是時候再問問AI如何健康瘦下5公斤了。