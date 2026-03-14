橘世代／【關於繼承──父母口袋篇】無價的財富 傳承價值觀 勝過直接給錢

已升格奶奶的理財專家夏韻芬強調，父母能傳承給子女的資產不僅限於金錢；真正的守護，是提供時間、人脈與精神價值等廣義財富。

夏韻芬在金錢資助上雖設有「防火牆」，卻慷慨付出時間。她願意代勞照顧孫輩，讓兒子與媳婦在職涯黃金期能無後顧之憂地工作。

再者，父母上半場累積的社會信用與人脈，這些社會資產能成為子女闖蕩社會的「敲門磚」，在關鍵時刻，無形的人脈資源有時比直接給錢更有用。

她強調，比起金錢，父母的價值觀才是子女立足社會的軟實力。誠信、處世道理以及面對錯誤的態度，決定了子女面對挫折時的韌性。這份精神資產，比單純繼承財產更為可貴。

夏韻芬特別安慰那些無法提供頭期款或創業基金的父母，即使財力有限，父母仍能透過許多「非金錢」方式，在子女人生的關鍵時刻提供高價值的協助。

她提醒，父母應以「祝福」取代「擔心」，適度讓子女經歷奮鬥的辛苦。因為被剝奪了奮鬥過程的人，往往無法感受到果實的甜美。這份放手與信任，本身就是一種極大的愛。