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愛肝達人站／第二波辛德勒的名單—台灣肝病醫師的天職

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

奧斯卡、諾貝爾獎、辛德勒名單，如果只能選一個，你要哪一個？

對演藝界人士而言，奧斯卡是畢生榮耀；對科學家而言，諾貝爾獎除了榮耀，還附帶可觀的獎金，可謂名利雙收。但如果真的要在三者之間選擇，多數人恐怕寧願自己的名字永遠不要出現在第三個名單上——因為辛德勒的名單，意味著差一點就沒有明天。

第二次世界大戰期間，納粹大規模屠殺猶太人。德國商人辛德勒憑著良心，設法把一千多位猶太人列入他工廠的員工名單，使他們免於被送進死亡集中營。這份名單不是榮耀榜，而是一份生命名冊；上面每一個名字，都代表一條差點消失的生命。

其實，醫師每天面對的，也常常是各種「名單」。只不過，這些名單可能出現得太晚。因為太多疾病在早期沒有症狀，病人與家屬也不知道危險。等到真的不適才來求醫，想列入「拯救名單」，往往為時已晚。對肝病而言，更是如此。

肝臟是沉默的器官，即使已經受損大半，往往沒有明顯症狀。等到出現疲倦、黃疸、腹水或體重減輕時，可能已經是肝硬化甚至肝癌的階段。

對肝病醫師而言，最重要的就是及早把可能發生悲劇的人列入名單，讓疾病還來得及被攔下。只是，這張名單裡的人數，不是一千多人，而是一百多萬人。每年有一萬多人會因肝硬化、肝癌而往生，因此，及時挽救他們的生命，是醫師的天職。

這些人是誰？就是曾感染B型或C型肝炎病毒的台灣人。多數人沒有症狀，也沒有不舒服，因此，很容易忽略追蹤檢查。

民國75年以前出生的台灣人，可以說是「舊台灣人」。在B肝疫苗全面施打以前，台灣B肝帶原率曾高達一到兩成。許多人在成長過程中曾感染B肝病毒，即使後來帶原消失，肝臟可能早已留下病變。

另一方面，台灣也曾有約40萬名C型肝炎患者。雖然現在已有口服抗病毒藥可以有效清除病毒，但很多人感染時間太長，肝臟早已出現纖維化甚至肝硬化。因此，即使病毒清除了，仍然是肝癌的高危險族群。

換句話說，病毒消失了，不代表危險也消失了。這也是為什麼醫師總是不厭其煩地提醒：高風險族群一定要定期追蹤。腹部超音波與胎兒蛋白抽血檢查，是目前最有效的肝癌早期篩檢方法。對高風險族群而言，每年至少應檢查一次；若是B肝或C肝患者，更應每半年追蹤一次。

因此，這第二波「辛德勒的名單」，不能只靠醫師。還需要政府政策、媒體宣導以及全民健康意識的提升，讓更多人知道自己是不是在名單上，並願意定期檢查。

而守護這張第二波「辛德勒的名單」，正是這一代台灣肝病醫師的使命。因為對醫師而言，最好的名單，不是得獎名單，而是少一個人走向肝硬化與肝癌的名單。

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