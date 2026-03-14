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朴子醫院院長曹承榮 期許打造社區好醫院

聯合報／ 記者黃于凡／專訪
朴子醫院院長曹承榮（右）鼓勵預防勝於治療，提早控制三高數據，避免心血管疾病。圖／朴子醫院提供
朴子醫院院長曹承榮（右）鼓勵預防勝於治療，提早控制三高數據，避免心血管疾病。圖／朴子醫院提供

衛福部朴子醫院院長曹承榮投入心臟內科領域30年，見證心導管手術進展，將許多人從鬼門關救回，但他強調「預防重於治療」，手術只能改善急性血管阻塞，心臟損傷卻難以復原，應該重視的是血壓、血脂與血糖控制。他並建立個人的部落格分享護心祕訣，盼能打造朴子醫院為「厝邊好醫師、社區好醫院」。

救治病患 也救回家庭的希望

回想從醫的初衷，曹承榮說，來自南投的他，求學時受到家人與師長鼓勵，認為醫師是一個能夠直接幫助人的職業，高中北上就讀建國中學，後攻讀高雄醫學大學醫學系，在實習過程中，看見瀕危病人轉危為安，帶來強烈成就感與使命感，堅定他從醫的決心。

「心臟是人體的馬達，也是治療會有大幅改善的疾病。」曹承榮指出，心臟內科疾病通常來得急且重，像急性心肌梗塞或是嚴重心律不整，生死常在一瞬間，從心臟驟停送進醫院那一刻，到搶救成功，心臟恢復跳動，能夠挽救病人生命，這是他選擇心臟內科最大原因。

行醫30年的曹承榮，有不少令他難忘的病例，有次搶救突發心梗的年輕父親，當病人甦醒後，握著他的手說「謝謝醫師！讓我能繼續看著孩子長大」，11年後他參加了病人孩子的碩士畢業典禮，那一刻的感動，讓他深刻體會到，「醫師救的不只是一個人，而是一個家庭的希望」。

透過衛教 提醒預防重於治療

朴子醫院是嘉義海線的重要公立醫院，曹承榮期許將朴子醫院打造為「厝邊好醫師、社區好醫院」，滿足第一線民眾基本醫療需求，建構完整急診、各個專科門診人力，營造幸福職場，優化工作環境，也深化社區與長照整合，推動從醫院到社區、居家連續性照護。

「重要的是團隊，而不是明星醫師。」曹承榮說，他的工作哲學是「當責」與「團隊」，醫療是團隊合作，每個人都要對自己的職責負責，主動承擔責任、勇於任事，他常提醒自己與同仁要「醫病、醫人、醫心」，在醫療決策上多一分同理心，照顧病人心理尊嚴。

早期心臟手術具有高風險，現在透過心導管，可將手術風險管控在1%以下，但曹承榮在臨床上看過許多心梗患者反覆發作，就算手術打通血管，過沒多久又來求醫，為了推動心臟疾病衛教，他成立部落格「I care Heart」，發布許多血壓控制、飲食禁忌的預防觀念。

儘管手術風險降低，曹承榮仍強調，「防患未然」重要性，手術是亡羊補牢，在急性期打通血管，但心肌壞死難以復原，心臟損傷已形成，希望部落格能建立民眾健康管理意識，落實預防勝於治療理念，控制三高數據、調整生活型態，才能預防心血管疾病。

朴子醫院院長曹承榮（左前）感謝妻子支持，以重質不重量模式陪伴家人。圖／朴子醫院提供
朴子醫院院長曹承榮（左前）感謝妻子支持，以重質不重量模式陪伴家人。圖／朴子醫院提供

均衡飲食 善用零碎時間運動

運動是他的紓壓方法，曹承榮大學時曾任高醫棒球隊長3年，喜歡各種球類運動，他會抽空在周末快走或爬山，接觸大自然讓思緒沉澱，近期採行「零食化運動」，善用零碎時間，透過超慢跑維持運動量。

身為心臟科醫師，曹承榮有自己的養生之道，遵循均衡飲食原則，避免加工食品，多吃原型食物，養生飲料則是「黑咖啡」，每天約攝取500毫升；在作息方面，雖工作繁忙，會盡量維持6至7小時睡眠，讓身體有足夠修復時間。

因為每天都要面對繁重工作，曹承榮非常感謝家人的體諒，尤其是妻子非常給力，隨時在背後支持他；他堅持「重質不重量」相處模式，因此休假時，他完全放下公務，全心陪伴家人，無論是簡單出遊或聚餐，都是凝聚感情的時刻。

朴子醫院院長曹承榮。圖／朴子醫院提供
朴子醫院院長曹承榮。圖／朴子醫院提供

曹承榮

現職：衛福部朴子醫院院長

學歷：高雄醫學大學醫學系學士、東海大學高階醫務工程與經營管理碩士

經歷：

衛福部豐原醫院副院長、心臟內科主任

台中榮總心臟血管中心主治醫師

美國貝勒醫學院以及德州心臟研究所研究員

專長：高血壓、高血脂、心絞痛、糖尿病、肥胖症、代謝異常、各種心臟病症及一般內科疾病

給病人的一句話：

健康是人生最大的財富，預防勝於治療。請定期做健康檢查，控制好三高、正常作息、定期運動，把健康掌握在自己手中。

醫院 心臟 手術

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