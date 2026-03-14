繞飛耗油…國際機票恐漲3成 國籍航空傳4月調燃油附加費

全球航空業早受到俄烏戰爭干擾，加上美國與以色列對伊朗開戰，大幅壓縮全球可安全通行的空域，同時油價因戰爭被推升，不少國際航空公司都表態將提高機票價格，華航、長榮等國籍航空的國際線燃油附加費也將受影響，據悉，最快四月做出調整。專家指出，近期準備搭機旅行者應盡速訂票，以避免高達百分之卅的普遍漲價。

「衛報」澳洲版與英國經濟學人報導，過去充滿客機的中東上空，過去十天，客機被飛彈與無人機取代。波斯灣的領空遠小於俄羅斯廣闊天空，如今多數東西向航班被擠進位於亞塞拜然上空的一條狹窄空中走廊。印度航空等公司在倫敦飛德里的航線選擇繞過波斯灣南側飛行，使航程增加約五十分鐘，倫敦飛東京等航線的航程增加近兩小時。

亞洲航空宣布將暫時提高票價與燃油附加費，泰國航空票價也預計上漲百分之十至十五，澳洲航空與紐西蘭航空已於十日表示提高票價；紐西蘭航空十二日指出，將於三月十六日至五月三日期間取消數千航班，影響約四點四萬名乘客。

中東航線的航班取消與中斷迫使國際旅客轉向替代航線，導致需求激增，也在短期內推高價格。國泰航空四月中旬從雪梨往返倫敦的商務艙機票已高達三萬九五七七澳幣（約新台幣九十一萬元），同一航線的經濟艙票價也超過三千澳幣（約新台幣七萬元）。國泰航空行政總裁林紹波說，從澳洲飛往歐洲及從印度飛美國等常經中東的航線，漲幅尤為顯著。

國際航空運輸協會總監華爾希分析，近期機票價格恐上漲約百分之八或百分之九，全球油價基準之一的布倫特原油價格昨飆破每桶一百美元，而燃料成本約占航空公司營運支出的百分之廿五。

澳洲雪梨大學運輸學教授默克特說，未來幾個月計畫搭機旅行的旅客最好立即訂票，以避免高達百分之卅的普遍漲價，即使美以伊戰爭立即結束，航空公司仍需約兩個月，才會有信心降低未來預訂的價格。

中東局勢不穩，連帶導致燃料價格飆升，據悉，國籍航空國際線燃油附加費也蠢蠢欲動，最快四月做出調整。記者季相儒／攝影

國籍航空也傳出有意調整國際線燃油附加費，據悉，方案已提報民航局，最快四月初依中油公告的航空燃油價格進行調整。華航、長榮與星宇航空皆表示，將持續觀察國際情勢與油價走勢，再依現行機制評估是否調整；而採低成本模式營運的台灣虎航則未收取燃油附加費。

依規定，國際線燃油附加費屬於機票運價的一部分，航空公司須先報民航局並轉報交通部備查，並依中油公告的國際航空燃油牌價變動調整。因國內線調整燃油附加費門檻較高，需連續數月平均油價達到標準且經主管機關備查後才可實施。反觀，香港因疫情後放寬規定，已授權航空公司自行調整燃油附加費，市場反應將更為快速。

航空分析公司「睿思譽」分析師泰勒說，航點較為冷門的長途航線，機票恐出現最大漲幅，特別是過去由阿聯酋航空、阿提哈德航空和卡達航空服務的航線。未來兩周內訂票恐更昂貴，航班供應量似乎下降，即使是七月航班也受到影響，票價壓力持續升高。