「陽光女子合唱團」飆破7.3億  蔡明忠公益包場邀更生朋友走進陽光

台灣大哥大共同投資出品電影「陽光女子合唱團」票房飆破七點三億，即將邁向台灣影史票房總榜(含好萊塢電影)前十名。台灣大哥大董事長蔡明忠長期關注更生復歸議題、贊助台灣更生保護會。他表示，「陽光女子合唱團」能夠不斷刷新台灣影史票房紀錄，最關鍵的力量來自觀眾；每一位走進戲院、與故事同感悲喜的觀眾，展現了台灣社會深厚的共情力。

「陽光女子合唱團」自1月12日上映以來，蟬聯「全台單日票房」冠軍逾兩個月，勇奪「台片影史票房第一」，展現強勁長尾觀影動能，並陸續於馬來西亞、汶萊、新加坡、香港、澳洲、紐西蘭、美國及加拿大等地上映。

為將電影凝聚的社會關懷轉化為實際行動，蔡明忠拋磚引玉，以個人「如是社會福利公益信託基金」名義，攜手財團法人台灣更生保護會，於北、中、南舉辦三場公益包場，邀請近九百位更生朋友及其家屬走進戲院觀賞「陽光女子合唱團」，讓電影傳遞的溫暖與力量走進真實人生。台中場今日壓軸登場，法務部保護司司長洪信旭、台灣更生保護會董事長張斗輝、台中高分檢檢察長林錦村、台中地檢署檢察長洪家原皆出席。

高雄場則於3月9日舉辦，由法務部常務次長馮成、高雄高分檢檢察長朱家崎、高雄地檢署檢察長黃元冠與高雄女監典獄長饒雅旗等到場支持；台北場在2月13日已舉行；台灣大內容發展副總經理鄭偉柏三場全程參與。

「感謝主創團隊以深刻而真誠的視角，描繪台灣女性受刑人的處境，讓社會看見即使身處高牆之內，只要仍有愛與陽光，生命依然有重新合音的可能。」蔡明忠表示，電影不只是故事，更是一面鏡子，映照出每一個努力修補人生、尋求第二次機會的身影。此次他透過個人「如是社會福利公益信託基金」舉辦公益包場，既是支持更生朋友，也期待社會能成為那道光，接住每一位努力重新站起來的夥伴。台灣大這次投資的不只是電影，更是寒冷冬天裡面，一個讓社會更加圓滿的暖爐。

蔡明忠表示，台灣大哥大透過精準投資、耐心陪跑，與集團資源挹注，將具備全球市場潛力的故事，化為有力量的影像，不只贏得本土與國際市場的觀眾青睞，更希望帶動理解與對話。隨著「陽光女子合唱團」陸續於國際市場上映，期待這股來自台灣的正向和聲跨越國界，讓世界看見台灣文化所蘊含的溫度。

一位曾「攜子入監」並順利重返社會的女性更生朋友表示，自己的人生與電影中的角色「惠貞」有著相似軌跡，曾在獄中陪伴孩子成長，也為了孩子下定決心改變自己，透過在獄中努力表現，重新迎來人生的「第二次機會」。

法務部常務次長馮成表示，在「陽光女子合唱團」電影的世界裡，人們看見每個角色背後交織的遺憾與過錯，這些「犯過錯的人」也是有感情、有故事、有希望的，他們也有「愛人」與「被愛」的資格和能力。事實上，人生有時候很艱難，很多的時候我們會碰到挫折或犯錯的時刻，但是只要能夠加以改正、鼓起勇氣繼續往前走，就可以看到陽光與溫暖。