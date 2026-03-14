648片白磁磚 拼出中信當代繪畫首獎

第三屆「中國信託當代繪畫獎」昨舉行展覽開幕暨頒獎典禮。今年有六三二件作品參賽，十九件作品脫穎而出。首獎由藝術家李芳妤的作品「白磁磚、花、縫隙」奪得，她運用台灣建築中常見的白磁磚為媒材，以六四八片磁磚拼貼出長達十四公尺的巨幅創作，獲八十萬元獎金。

中信文教基金會表示，本屆創作者透過各種創作語彙，展現當代繪畫的多樣面貌。除首獎之外，本屆另外選出三件優選作品，包括張皓宇「從水開始…接著一場模擬的敘事」、黃冠鈞「在與不在場的空間」與黃嘉寧「仙人掌塊（猴尾柱）」，各獲四十萬元獎金。

台北市文化局長蔡詩萍昨出席表示，首獎作品以磁磚作為創作媒材令人驚豔，從作品中看見藝術家內在的創作情感，也展現與時俱進的藝術視角。他並肯定中信文教基金會長期培育國內藝術人才。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，基金會透過徵件、展覽與典藏，有系統支持藝術創作者。除在關渡美術館舉辦為期三個月的展覽，歷屆得獎作品也典藏於中信金融園區總部，希望讓藝術作品不只停留在畫廊或美術館，也能走入更多人的生活。

李芳妤表示，自己的創作理念是「打破規律的狀態」，很享受「大」所帶來的各種困擾，必須克服作品存放空間與運輸等難題，「因為這樣的創作，不只是規律去做之前做的事，而是重新面對新挑戰。」

「中國信託當代繪畫獎」為全台唯一聚焦當代繪畫的藝術獎項，總獎金二百萬元，每兩年舉辦一次。本屆得獎與入選作品，即起至六月十四日在關渡美術館展出。