社會認同 日本幼老共生 民間自發成特色

台灣邁入超高齡社會與少子化時代，下半年將出現首座「幼老共園示範基地」。但部分幼兒家長對長者進入校園仍有疑慮，朝陽科技大學與中華民國幼老共園促進發展協會國際交流團上月前往日本參訪，學者觀察，日本幼老共生的發展較台灣早約廿年，最大特色在民間自發、老人機構主導，社會因此有高度認同。

朝陽科大幼老共園推動中心執行長鄭堯任表示，日本更早進入超高齡社會，社會普遍認同「照顧長者是全社會的責任」，因此幼老共生逐漸發展成一種自然的生活與教育方式。台灣目前多由幼兒園推動，但日本多以老人機構為核心，透過與保育園合作，或由老人機構設立幼兒設施，讓幼兒的活力與長者的生命經驗在日常生活中自然互動。

鄭堯任說，參訪團在福岡考察多處機構，例如「向日葵老人之家」與「安雪莉保育園」，兩者非同一體系，而是保育園經營者希望讓孩子有更多與長者相處的機會，因此主動與老人之家合作。由於兩棟建築緊鄰、後門相通，雙方會以鬼頭節、花見會等年度節慶活動為契機，讓長輩與幼兒共同參與建立互動。

另案則是三光維生株式會社與和治保育園，屬同一業主體系。保育園與老人住宅距離約五百公尺，幼兒園會定期帶孩子步行前往拜訪長輩，透過日常交流建立跨世代連結。

朝陽科技大學幼老共園推動中心副執行長、幼保系助理教授楊淑雅說，台灣目前多從教育課程角度推動，例如朝陽科大在教育部USR計畫支持下，已輔導約廿家幼兒園與社區長者合作，設計共學課程，內容包括食農教育、跨世代掌中劇及幼老棒球隊等。

「如果互動只存在於課程中，其實還不夠，真正的幼老共園應該是生活的一部分。」楊淑雅觀察，日本較少使用「共學」或「共園」概念，而是「幼老共生」或「幼老連攜」，創造生活情境與空間，讓孩子與長者在日常生活中自然相遇與交流。

中華民國幼老共園促進發展協會秘書長翟中運指出，日本幼兒與長者的互動方式會依長者身體狀況調整。若長者健康、仍具行動能力，會安排共同活動或學習；若長者已退化無法自理，幼兒園則會在節慶時帶孩子為長者表演或陪伴互動。