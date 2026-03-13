卑南族音樂家陸森寶作品集重修訂 聽見祖先的旋律

快訊

中央社／ 台北13日電

國立傳統藝術中心台灣音樂館重新修訂「卑南族音樂家陸森寶生命史暨音樂創作專輯」，今天在台灣音樂館舉行發表會。

計畫以「Baliwakes：風的速度，祖先的旋律」為題，包括專書及音樂創作專輯2部分，由前原民會主委孫大川透過文字與聲音記錄音樂家的生命歷程與創作軌跡，並完整收錄46首作品。

陸森寶之子陸光朝與陸賢文於會中回憶與父親相處點滴，並感謝眾多學者與專家投入整理與出版工作，使父親的創作被更多人認識與傳唱。

台灣音樂館主任賴世哲致詞表示，這套專書與專輯距離2007年首次出版已歷經18年，透過持續補充史料與重新整理脈絡，得以用更開闊的視角檢視陸森寶跨越時代的創作歷程，也更彰顯其在卑南族與台灣原住民族歷史中的重要地位。

作者孫大川致詞表示，陸森寶的歌不只是個人的創作，更是傳唱於部落各個角落的共同記憶，在蒐集資料與整理族語拼音的過程中，與台灣音樂館合作推動出版，其中族語書寫與南王部落記音系統的校訂尤為耗費心力，但也讓語料紀錄更加精確，對文化保存與研究具有重要意義。

孫大川表示，文化最可貴的是透過整理與紀錄留給後人，只要能被保存下來，就能在新的世代繼續流傳。本次音樂專輯亦保留原錄製作品並新增錄音，邀集家族親友與教會成員共同參與，讓聲音成為跨世代流傳的重要紀錄。

原住民族 卑南族

