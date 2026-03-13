樺加沙、鳳凰入列！世界氣象組織拍板 8颱風除名原因曝光

世界氣象組織討論決定，共有8個颱風名稱除名，其中包括去年對花蓮造成重大災情的樺加沙，以及去年曾登陸台灣的鳳凰。

世界氣象組織第58屆颱風委員會會議3月10日至13日在南韓濟州島舉行，會中確認菲律賓與越南提出申請，將在2025年造成嚴重災害的颱風名稱除名。

這波遭除名8個的颱風包括薇帕（Wipha）、竹節草（Co-May）、米塔（Mitag）、樺加沙（Ragasa）、博羅依（Bualoi）、麥德姆（Matmo）、海鷗（Kalmaegi）、鳳凰（Fung-Wong）等。

交通部中央氣象署氣象預報中心主任黃椿喜告訴中央社記者，樺加沙當時從巴士海峽通過，颱風外圍環流造成東半部明顯降雨，導致花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。

至於去年曾登陸台灣的颱風鳳凰，黃椿喜指出，受到颱風外圍環流及東北季風共伴影響，當時也造成宜蘭部分地區淹水。

另外，前一波遭除名的9個颱風名稱，原先的命名國已提出新英文名稱。黃椿喜表示，後續將依據相關文件及命名國所提供的名稱含義，啟動內部討論機制，訂定中文譯名。