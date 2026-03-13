消基會檢測25件市售泥膜 1件重金屬砷過量

快訊

中央社／ 台北13日電
泥狀清潔面膜是受歡迎的臉部清潔產品，因使用礦物原料，可能含有重金屬，消費者文教基金會抽檢25件市售泥膜，其中有1件重金屬砷含量超過上限標準。

消基會今天發布新聞稿，2025年11月間於新北市生活用品店及網路購物平台購買25件泥膜，產地有韓國7件、台灣6件、中國大陸4件、日本3件、美國2件、法國1件、以色列1件及希臘1件。

消基會說，泥膜的核心礦物原料（高嶺土、膨潤土或海泥）皆直接開採自地殼，在自然形成過程中，黏土易受地質環境影響，吸附微量的鉛或鎘等重金屬元素。

消基會說，依據「化粧品衛生安全管理法」，有關「化粧品禁止使用成分表」規定，化粧品禁止使用含有鉛、鎘、砷及汞；如因所需使用原料或其他因素，且技術上無法避免，致含自然殘留微量時，最終製品中所含不純物重金屬鉛、鎘、砷及汞之殘留量，分別不得超過10、5、3及1ppm。

根據消基會公布的檢測結果，25件泥膜中，汞與鎘均未檢出。鉛有11件檢出1至5.9ppm，均低於限量，符合規定，檢出率為44%。砷有3件檢出，檢出率為12%，其中2件檢出小於2ppm，低於限量，符合規定；另1件檢出8.3ppm，高於限量，不符合規定，為「APIVITA_泥狀面膜-#綠瓷土Green Clay」。

消基會提醒，香港消費者委員會於2025年3至4月，從市面蒐集30款泥狀清潔面膜進行安全及效能測試，其中APIVITA品牌的「綠瓷土深層潔膚面膜ExpressBeauty」樣品，也被檢出7.1mg/kg的砷，超出香港相關規定的標準上限。

消基會表示，砷檢出量超過「化粧品禁止使用成分表」規定者，若經主管機關判定確認不符合，依法處新台幣2萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或廢止該化粧品之登錄或許可證。

此外，消基會建議主管機關，應針對天然原料占比高且易含雜質的泥膜商品，列為「年度監測重點項目」。在業者尚未被要求建立「產品資訊檔案（簡稱PIF）」前，由官方主動檢測砷、鉛等重金屬含量，建立市場安全數據庫。

消基會也建議業者，應要求供應商提供詳細的重金屬檢驗報告，並在生產端加強純化，確保重金屬含量符合台灣的標準；同時主動接軌國際標準，提前建立PIF制度，並落實重金屬分析與安全評估，以科學數據強化品質控管。

