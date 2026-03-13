快訊

早晚像冬天、中午像夏天？達人建議「居家4招」應對日夜溫差

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
使用空調的暖氣功能可更快達到全室溫暖，也可搭配循環扇幫助暖空氣均勻分布。圖／486團購提供
近期天氣變化明顯，不少民眾都有「早晚像冬天、中午像夏天」的感受，部分地區日夜溫差甚至可能超過10度。忽冷忽熱的氣候型態，不只讓穿衣變得困難，也讓不少人出現睡不好、衣物潮濕或室內悶冷等困擾。

家事達人486先生指出，春季鋒面活動頻繁，空氣中的水氣也隨之增加，因此更需要留意居家環境的溫度與濕度管理，若室內空氣不流通，衣櫃、床墊或牆角容易出現潮濕悶味。建議使用除濕設備時先關閉門窗，讓室內濕氣集中排出，待濕度下降後再短時間開窗換氣，有助維持室內空氣品質。

另外，即使白天氣溫回升，夜晚仍容易偏涼，不少人半夜被冷醒而影響睡眠品質。486先生建議採用「分層蓋被」方式，例如先蓋一件薄被，再搭配毯子或第二層被子；若睡到一半覺得悶熱，也能隨時將上層被子拿開調整。

486先生提醒，若需要長時間維持整體室內溫度，使用冷暖空調通常效率較高，也可以搭配循環扇幫助暖空氣均勻分布；但若只是早晚短時間取暖，例如清晨起床或晚上在客廳活動時，則可利用小型電暖器進行局部加熱，快速提升體感溫度，也不必長時間開啟整體空調。

486先生表示，春季氣溫與濕度變化大，許多家庭往往只注意穿衣保暖，卻忽略室內環境調整。其實只要透過除濕、保暖與空氣循環等簡單設備搭配，就能改善潮濕與溫差帶來的不適，也讓居家環境更加舒適。

春天濕度高，建議使用除濕設備降低室內濕度，讓體感更舒適。圖／486團購提供
天氣變化大，可採分層蓋被方式，提升睡眠品質。圖／486團購提供
