「全家」響應穆斯林開齋節 攜國發會、資誠永續啟動在地引路示範計畫

根據調查，全球穆斯林人口占比已達1/4，台灣穆斯林族群亦已突破30萬人，其中包含大量印尼籍移工與新住民，形成具規模的新興消費族群，更帶動清真商品與友善服務需求持續成長。全家便利商店持續深化移工友善服務，值此穆斯林年度重要節慶開齋節之際，今日（3月13日）宣布攜手國發會、資誠永續與One-Forty啟動「地方創生×多元共融」示範計畫，與基隆、桃園地方創生青年團隊，共同促進文化共融。

「全家」攜手國發會、資誠永續與One-Forty，共同合作「地方創生×多元共融」在地引路示範計畫，首創企業、政府、顧問團隊與NGO跨界合作，串聯地方創生青年團隊與在地文化資源，打造全新永續合作模式。計畫首波將以北北基桃為示範場域，並結合地方創生團隊「雞籠卡米諾」及「由米整合行銷工作室」等青年夥伴，由熟悉台灣在地城市文化脈絡的地方團隊擔任「文化引路人」，透過導覽與城市故事轉譯，讓移工族群更深入理解台灣各地歷史、人文與地方特色。

作為示範計畫的第一波行動，「全家」將於5月10日與雞籠卡米諾、One-Forty合作舉辦「基隆菲律賓移工城市文化小旅行」，邀請菲律賓籍移工走訪基隆港區歷史街區與城市文化景點，透過文化導覽與城市探索，認識基隆港都歷史與地方生活風貌，並促進移工與地方社區之間的理解與互動。行程亦將串聯基隆在地「全家」店舖作為文化導覽站點之一，透過企業本業與地方文化資源的整合，讓便利商店從日常消費場域進一步成為文化交流與族群融合的平台，也讓地方創生團隊發揮能量累積文化導覽與國際交流經驗。

便利商店的語言與金融服務已成為滿足移工便利生活的兩大關鍵，「全家」此次從「數位服務」與「生活金融」兩大面向出發，即日起推出東南亞語系LINE官方帳號，涵蓋印尼、越南、泰國與菲律賓4國語言介面，不定期提供商品與優惠訊息、專屬優惠券與鄰近店舖服務指引，並導入數位版「溝通友善墊板2.0」，含括移工最常使用的「領取包裹」與「寄錢回家」等服務指引，讓移工顧客資訊取得與消費體驗更加即時便利。

在生活金融面向，「全家」旗下關係企業全盈+PAY持續透過「嵌入式支付金融科技」扮演關鍵賦能角色，串聯移工族群常用的「美家人力MG PAY」、「CLC ONLINE APP」兩大平台；MG PAY由美家人力公司推出，是在台移民工及外籍人士愛用的電子支付與跨境匯款系統，而CLC Online APP則由東南亞聯合超市CLC Mart打造，為深受移工與新住民族群喜愛的東南亞電商平台。此次透過全盈+PAY嵌入，賦能MG PAY與CLC ONLINE APP在台電子支付、錢包儲值與轉帳功能，移工得以在熟悉的平台中滿足在台消費需求，透過在地支付能力與跨境服務的整合擴大，形成更完整的生活金融場景。

對在外工作與生活的穆斯林而言，開齋節不僅是慶祝齋戒完成的重要節日，更象徵團聚、尊重與重新出發的時刻。「全家」持續透過節慶參與、文化交流拉近與移工族群的距離，今年更是連續3年響應「2026 Eid-al-Fitr in Taipei同慶開齋 再聚臺北」開齋節活動，3月22日活動當天，「全家」將於大安森林公園設置FamiMobi多元文化快閃店，現場除販售東南亞家鄉味零食、泡麵及南洋酸辣燙「馬尚煮」等人氣商品外，也同步開賣東南亞商品專區獨家新品，包括印尼進口Oishi勁辣口味洋芋片與Tango巧克力榛果厚脆威化，「全家」不僅與穆斯林族群共度重要節慶時刻，更讓熟悉的家鄉風味隨時可得。

3月22日大安森林公園開齋節活動當天，會員凡於現場「全家」FamiMobi消費滿150元，即可獲得Fami!ce霜淇淋兌換券乙份；現場參與手舉牌拍照活動，更可獲得印尼泡麵與堂堂正正環保袋（數量有限，贈完為止）；同時，One-Forty移工中文學校也將於現場提供招生資訊，讓更多移工朋友了解在台學習資源。

此外，3月18日至3月31日「全家」推出指定11款HALAL認證商品買一送一優惠，涵蓋多款東南亞人氣零食與清真標示商品，提供穆斯林與印尼移民工美味又多元的餐食選擇。

全家便利商店連續3年響應不間斷，3月22日北市開齋節FamiMobi前進大安森林公園。圖／全家便利商店提供

全家便利商店推出東南亞4國語言LINE官方帳號，加入後即可透過印尼、越南、泰國與菲律賓等語言，可快速查找所需的店舖服務或商品資訊。圖／全家便利商店提供

全盈+PAY串聯移工族群常用的「美家人力MG PAY」、「CLC ONLINE APP」兩大平台，賦能其電子支付、錢包儲值與轉帳功能，移工得以在熟悉的平台中滿足在台消費需求。圖／全家便利商店提供

全家便利商店打造全台最大移工友善生活圈，攜手國發會、資誠永續與One-Forty啟動「地方創生×多元共融」示範計畫（圖左起為國家發展委會副主委彭立沛、全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺）。圖／全家便利商店提供

全家便利商店正式推出東南亞語系LINE 官方帳號，涵蓋印尼、越南、泰國與菲律賓4國語言介面，不定期提供商品與優惠訊息、專屬優惠券與鄰近店舖服務指引，並導入數位版「溝通友善墊板2.0」。圖／全家便利商店提供