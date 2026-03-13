東眼山遊客中心新整修 樂高打造竹雞、山羌

快訊

中央社／ 桃園13日電

東眼山國家森林遊樂區是知名景點，原本老舊的遊客中心重新整修後變活潑，有別以往用圖片靜態展示，植物標本改以立體呈現；山區可見的竹雞、山羌等動物，也用樂高積木打造。

農業部林業及自然保育署新竹分署今天舉行「東眼山國家森林遊樂區遊客中心」全新啟用典禮，重新拉皮改造後的遊客中心煥然一新，內部陳設也變活潑。

林保署新竹分署長夏榮生說，遊客中心於民國83年興建，這次改裝除外觀拉皮，內部設施多數是原有國產木材裝飾的設施，重新處理後再利用。

夏榮生說，遊客中心原先展示都是平面靜態，這次以較具吸引力方式展現，例如用樂高積木以1比1的比例，組合出東眼山可見到的動物及介紹林業砍伐史。

展場除可見樂高積木組合的山羌、大赤鼯鼠、台灣竹雞、野兔等，以往用照片解說人工林如何利用集材道，將砍伐後的原木聚集起來，現在則用樂高積木做出集材的場景，再搭配原有照片，讓展示更生動。

東眼山種植最多的樹木是柳杉，新啟用的遊客中心不再用傳統押花方式介紹，而是將柳杉樹幹、樹枝與樹葉，分別透過特殊乾燥方式呈現。

東眼山遊客中心由3棟相連建築構成，整修後分為3個館，一館是旅遊諮詢處，並特別設置「山林製造賣店」，館內設施採用當地生產的桂竹，由在地職人製作的手作桌椅與竹編燈飾，整個空間充滿舒適放鬆的森林氣息。

二館為「東眼山觀察所」，是東眼山自然景觀與人文特色的展覽核心場域，從生痕化石的地質演變，到動植物生態的細膩描摹，而立體標本與樂高組合動物模型也是在二館；另有「東眼山的四季」攝影特展，記錄海拔1200多公尺的東眼山四季光影脈動。

三館為「森影館」，以桃園復興在地竹資材編構的竹編框架作品，勾勒出多功能空間，作為影像播放與教育講座推廣使用。簡潔素雅的設計，讓光影在竹編間自由穿梭，營造出最貼近山林氣息的沉浸式氛圍。

林保署新竹分署將在連續兩個週末（3月14、15日及3月21、22日），辦理開幕系列活動，包括串連展覽職人推出「植物昆蟲DIY」、「樂高下蛋竹雞」、「桂竹風車」及「木工小物」4堂手作課，讓森林美學躍上指尖。

