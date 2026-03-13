觀光署曼谷辦台灣日 邀泰國網紅踩線推新旅遊行程

台灣觀光署今天在曼谷舉行台灣日（Taiwan Day）以「台灣百Ways」為主軸，播放4名泰國網紅赴台踩線影片，他們走訪多個縣市，挖掘泰國旅客較少接觸的新景點與新旅程。

台灣觀光署曼谷辦事處發布新聞稿表示，泰國網紅拍攝的四大主題旅遊影片正式上線，有別於傳統觀光宣傳，本次影片以網紅親身踩線的真實視角出發，走訪台北、苗栗、台中、彰化、嘉義與高雄等6個縣市，挖掘泰國旅客過去較少接觸的新景點與新遊程。

發布會上，觀光署曼谷辦事處主任陳憶婷與網紅、各合作夥伴共同揭幕，透過年度行銷啟動儀式，見證2026年度泰國市場推廣活動全面啟動。陳憶婷表示，延續去年帶動的台灣觀光浪潮，希望透過網紅親身示範，讓泰國旅客看見台灣更多樣的旅遊面貌。

她說：「每一支影片都是一條全新的台灣旅遊路線，也是一個邀請，邀請每一位泰國旅客來台灣，創造屬於自己的台灣百Ways，掀起全新的觀光浪潮。」

發布會結束後，四大沉浸式互動站點也正式對外開放，吸引大批民眾體驗，現場反應熱烈，其中涵蓋美食挑戰、樂活騎行體驗、廟宇求籤與LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人）主題互動問答四大站點，每站皆設有專屬好禮。

另外，現場精心設計的巨型三折頁裝置藝術也成為焦點，大批民眾駐足，激發赴台旅遊靈感。

台灣觀光署曼谷辦事處指出，觀光署攜手旅遊平台Klook，以及中華航空、長榮航空與星宇航空，針對四大主題量身打造台灣旅遊產品，並提供機票折扣與KLOOK產品滿泰銖1000折抵100的優惠活動，另有抽獎活動贈送台泰來回商務艙機票。