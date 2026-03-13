快訊

以藥養醫陋習難解！健保長期不約束開藥機制 專家籲訂藥價差上限

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
賴清德總統日前在健康台灣委員會拋出暫停藥價調查3年，期間將不會砍藥價，醫界、藥界發聲叫好，病友團體則憂心應合理調降價格的藥品都不砍價，會影響新藥可近性。本報資料照片
賴清德總統日前在健康台灣委員會拋出暫停藥價調查3年，期間將不會砍藥價，醫界、藥界發聲叫好，病友團體則憂心應合理調降價格的藥品都不砍價，會影響新藥可近性。本報資料照片

賴清德總統日前在健康台灣委員會拋出暫停藥價調查3年，期間將不會砍藥價，醫界、藥界發聲叫好，病友團體則憂心應合理調降價格的藥品都不砍價，會影響新藥可近性。景康藥學基金會曾舉辦研討會分析我國藥費支出目標值（DET），於今天分享會議結論，建議應訂出藥價差上限，或研擬降低藥價差比率，一改我國「以藥養醫」陋習。

DET制度是藉由藥價調查，比較醫院實際購買藥品費用，與健保支付藥價，針對醫院購買價格低於健保支付價格藥品，酌予調降給付費用。景康藥學基金會指出，「全民健保法」第62條雖規定藥費採總額制，支付費用超出預設金額時，政府應於次年調整藥價，並且超出的額度，應該從當季給付給醫療院所的醫療支付中扣除，但這項規定10多年來均未實際執行。

景康藥學基金會董事長沈麗娟指出，前述規定立法精神是為避免醫師「過度開立處方」，藥品支付金額多寡，開方行為是重要影響因素，且現行健保制度醫師只要開藥，健保就會給付，因此法條中藉由扣除醫療支付，讓醫療端共同承擔責任，避免醫院從開方行為獲得利潤，否則藥價差未設上限，醫療開方不受約束，恐導致醫院衝量行為。

我國健保特約醫療院所，高度仰賴藥品採購價與健保給付價之間形成的「藥價差」彌補收支不足，嚴重影響我國醫療體系永續經營。沈麗娟指出，全球僅我國制度允許醫療院所將藥價差作為重要營運來源，各國多將藥品採購價差，歸屬付費者作為調整醫療支付標準來源之一。

沈麗娟表示，以目前醫療情況，多數處方箋並未釋出至社區藥局，而是「在醫院處方、在醫院調劑」，如何讓病人得到合理治療，用藥不要過多，也不可不足，應是制度核心價值，建議主管機關落實「健保法」第62條扣除醫療支付的規定，並訂出藥價差上限，或預期降低比率，將藥價差降低至小於5%合理程度，避免我國長久以來「以藥養醫」的陋習。

醫院 價差 藥品

