快訊

百元小火鍋只剩回憶…三媽臭臭鍋4月起全面漲價 最貴一鍋衝上200元

政大博士論文遭爆AI虛構文獻 中山社會學教授詫異：我成政大民族學博士？

卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差

聽新聞
0:00 / 0:00

總統裁示藥價停止調查3年 石崇良：將檢視DET制度與藥價差

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
賴清德總統先前裁示研議暫停藥價調查3年，引外界討論。衛福部長石崇良今受訪說明，接下來3年，除了DET制度基期、調整頻率，也會一併討論如何調整，並檢視藥價差是否需要進行規範。記者翁唯真／攝影
賴清德總統先前裁示研議暫停藥價調查3年，引外界討論。衛福部長石崇良今受訪說明，接下來3年，除了DET制度基期、調整頻率，也會一併討論如何調整，並檢視藥價差是否需要進行規範。記者翁唯真／攝影

賴清德總統先前裁示研議暫停藥價調查3年，引外界討論。衛福部長石崇良今受訪表示，接下來3年，除了DET制度基期、調整頻率，也會一併討論如何調整，並檢視藥價差是否需要進行規範。

健保署自2013年起試辦「藥品費用支出目標值」（DET），今年2月25日已公告2025年藥價調整結果，調整金額36.15億元、調整項目2343項，較去年調整48.51億元、調整3184項較低，調整價格、項目也是歷年最低，新藥價4月1日起實施。

景康藥學基金會表示，目前不少醫療院所仰賴藥品採購價差彌補醫療收支，假若扣除藥價差收入，超過3成醫院其實沒有盈餘，代表藥價差已成為醫療體系的重要收入來源。未來應透過調整醫療給付，讓藥價差回歸醫療「專業給付」。

石崇良今出席「2026台灣生技醫療論壇」活動時回應，在藥費支出目標制實施前，健保署是每2年進行一次藥價調查，並依藥價差調整藥價，也就是外界常稱的「砍藥價」。由於每次調整幅度較大，造成藥價起伏波動明顯。為提升制度穩定性，後來導入DET制度，以當年度藥費支出為基礎，再乘以健保總額成長率，作為下一年度的藥費支出目標，只有在實際支出超過目標時，才會進行調整，藉此降低藥價大幅波動的情形。

石崇良說，DET制度推行10多年後，部分藥品經過長期多次調整後，價格已降至相當低的水準，若持續調降，可能導致藥廠生產成本無法負擔。未來檢討方向包括調整制度基期，因現行制度是以2003年為基期逐年推算，可能產生「內捲效應」，將重新評估是否調整基期。

石崇良表示，DET機制是為了處理藥價差問題，但10幾年下來，藥價差是否因DET實施產生縮小，也是外界關心的，因此接下來3年，除了DET制度基期、調整頻率，也會一併討論調整方式，及檢視藥價差是否需要進行規範。

健保總額 健保署 賴清德

延伸閱讀

我國飲食指南草案下修「乳品建議攝取量」惹議 石崇良：將持續討論調整

中東局勢推升油價！國籍航空燃油附加費最快4月調漲

健保藥價調整暫停三年掀議 衛福部長：節省藥費仍留健保、不會推升保費

政府欲拿藥價差支持本土藥廠 藥師籲配套：確保一定比率「藥留台灣」

相關新聞

華航台北飛廣島疑重落地…改派航機前往載客 回程延誤逾6小時

華航今CI112台北飛往廣島航班落地後，因機務因素需進行檢查，為確保飛航安全，依標準作業程序處理進行檢修，另自台北調派航機前往執行後續航班任務。

中東局勢推升油價！國籍航空燃油附加費最快4月調漲

中東局勢不穩，連帶導致燃料價格飆升，國泰航空宣布，從18日起調漲燃油附加費，短中長程都漲了一倍。國籍航空部分目前國際線燃油附加費雖未調整，但據掌握都已蠢蠢欲動，最快可能4月就會調整。國內線也受油價、燃油波動影響，但因國內線票價有天花板限制，業者成本粗估每月支出多百萬以上。

又見私密影像外流…盜版AV網站遭封後又上架 石崇良：再上架就再封

盜版成人AV平台「MissAV」為不少台灣網友常透過該網站觀看相關影音內容，不過今年3月11日中午起，陸續有網友發現網站無法開啟，頁面顯示「此網域已遭新北市政府封鎖」，經了解因有人通報影片遭外流，不過僅一天就恢復。衛福部長石崇良表示，針對境外網站目前僅能封鎖，後續朝找數發部研究如何執行會更有效果。

男子吃蝦搔癢頭暈 抽血驚見「急性腎損傷」醫提醒1類飲食要留意

38歲男子吃完蝦類海鮮大餐後，皮膚潮紅、搔癢還頭暈，就醫抽血發現出現急性腎損傷。醫師提醒，高普林、高蛋白飲食，不只容易誘...

冷氣團+輻射冷卻雙重影響 高雄以北今晨急凍 專家示警強風威脅

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨至上午高雄以北、宜蘭及花蓮局部地區有10度左右氣溫發生的機率，中央氣象署發布低溫特報。根據氣象署觀測資料，今天平地最低溫為雲林縣古坑鄉7.1度，其次是桃園市大溪區、新北市石碇區都只有8.0度，南投縣名間鄉也只有8.1度。

以藥養醫陋習難解！健保長期不約束開藥機制 專家籲訂藥價差上限

賴清德總統日前在健康台灣委員會拋出暫停藥價調查3年，期間將不會砍藥價，醫界、藥界發聲叫好，病友團體則憂心應合理調降價格的藥品都不砍價，會影響新藥可近性。景康藥學基金會曾舉辦研討會分析我國藥費支出目標值（DET），於今天分享會議結論，建議應訂出藥價差上限，或研擬降低藥價差比率，一改我國「以藥養醫」陋習。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。