總統裁示藥價停止調查3年 石崇良：將檢視DET制度與藥價差

賴清德總統先前裁示研議暫停藥價調查3年，引外界討論。衛福部長石崇良今受訪表示，接下來3年，除了DET制度基期、調整頻率，也會一併討論如何調整，並檢視藥價差是否需要進行規範。

健保署自2013年起試辦「藥品費用支出目標值」（DET），今年2月25日已公告2025年藥價調整結果，調整金額36.15億元、調整項目2343項，較去年調整48.51億元、調整3184項較低，調整價格、項目也是歷年最低，新藥價4月1日起實施。

景康藥學基金會表示，目前不少醫療院所仰賴藥品採購價差彌補醫療收支，假若扣除藥價差收入，超過3成醫院其實沒有盈餘，代表藥價差已成為醫療體系的重要收入來源。未來應透過調整醫療給付，讓藥價差回歸醫療「專業給付」。

石崇良今出席「2026台灣生技醫療論壇」活動時回應，在藥費支出目標制實施前，健保署是每2年進行一次藥價調查，並依藥價差調整藥價，也就是外界常稱的「砍藥價」。由於每次調整幅度較大，造成藥價起伏波動明顯。為提升制度穩定性，後來導入DET制度，以當年度藥費支出為基礎，再乘以健保總額成長率，作為下一年度的藥費支出目標，只有在實際支出超過目標時，才會進行調整，藉此降低藥價大幅波動的情形。

石崇良說，DET制度推行10多年後，部分藥品經過長期多次調整後，價格已降至相當低的水準，若持續調降，可能導致藥廠生產成本無法負擔。未來檢討方向包括調整制度基期，因現行制度是以2003年為基期逐年推算，可能產生「內捲效應」，將重新評估是否調整基期。

石崇良表示，DET機制是為了處理藥價差問題，但10幾年下來，藥價差是否因DET實施產生縮小，也是外界關心的，因此接下來3年，除了DET制度基期、調整頻率，也會一併討論調整方式，及檢視藥價差是否需要進行規範。